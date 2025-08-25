泰國電路板學院成立 促進產學連結

台灣電路板協會（TPCA）日前舉辦泰國PCB學院成立儀式，TPCA理事長張元銘表示，希望強化產業與學界的連結，為泰國電子產業發展注入新動能。

根據TPCA今天發布的新聞稿，張元銘說，近年來台灣印刷電路板（PCB）廠商積極在泰國設立據點，對專業人才的需求日益殷切。TPCA不僅推動與多所泰國大學簽署合作備忘錄（MOU），也舉辦人才媒合會並提供線上課程，積極推進產學交流。

在活動中，TPCA分享未來在泰國推動產學合作的藍圖，進一步說明泰國PCB學院在產業鏈與學界資源整合上的關鍵角色。台灣PCB大廠欣興電子資深經理黃雅婷說明，目前台灣廠商在泰國招聘現況以及對人才的需求。

TPCA協會表示，泰國PCB學院將成為台泰產學合作的重要平台，期望未來能透過此機制培育更多專業人才，推動電子產業的持續發展。