泰國電路板學院成立 促進產學連結
台灣電路板協會（TPCA）日前舉辦泰國PCB學院成立儀式，TPCA理事長張元銘表示，希望強化產業與學界的連結，為泰國電子產業發展注入新動能。
根據TPCA今天發布的新聞稿，張元銘說，近年來台灣印刷電路板（PCB）廠商積極在泰國設立據點，對專業人才的需求日益殷切。TPCA不僅推動與多所泰國大學簽署合作備忘錄（MOU），也舉辦人才媒合會並提供線上課程，積極推進產學交流。
在活動中，TPCA分享未來在泰國推動產學合作的藍圖，進一步說明泰國PCB學院在產業鏈與學界資源整合上的關鍵角色。台灣PCB大廠欣興電子資深經理黃雅婷說明，目前台灣廠商在泰國招聘現況以及對人才的需求。
TPCA協會表示，泰國PCB學院將成為台泰產學合作的重要平台，期望未來能透過此機制培育更多專業人才，推動電子產業的持續發展。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言