光程研創攜手世芯 打造超低功耗光子互連平台
鍺矽光子技術廠光程研創今天宣布，與特殊應用晶片（ASIC）廠世芯-KY策略合作，開發超低功耗光子互連平台，主要應用於大規模人工智慧（AI）加速器垂直擴展與水平擴充。
光程研創發布新聞稿，執行長陳書履表示，要同時兼顧AI的垂直擴展與水平擴充，小晶片（Chiplet）、CoWoS先進封裝與光子輸入輸出I/O等異質整合已不可或缺。
陳書履指出，透過結合光程研創的鍺矽光子技術，與世芯的ASIC設計能量，為AI處理器打造的超低功耗光子互連平台，期能優化效能。
世芯-KY執行長沈翔霖說，傳統銅線已成為AI龐大資料吞吐量的瓶頸，頻寬、能耗與延遲是系統發揮效能的最大障礙。光子互連能夠突破這些限制，同時兼顧效率與可靠性，是推進AI運算發展的關鍵技術。
光程研創表示，這次與世芯-KY合作，將推出模組化超低功耗的光子互連解決方案，期望能加速光子互連技術在全球AI資料中心的落地與應用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言