快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

光程研創攜手世芯 打造超低功耗光子互連平台

中央社／ 新竹25日電

鍺矽光子技術廠光程研創今天宣布，與特殊應用晶片（ASIC）廠世芯-KY策略合作，開發超低功耗光子互連平台，主要應用於大規模人工智慧（AI）加速器垂直擴展與水平擴充。

光程研創發布新聞稿，執行長陳書履表示，要同時兼顧AI的垂直擴展與水平擴充，小晶片（Chiplet）、CoWoS先進封裝與光子輸入輸出I/O等異質整合已不可或缺。

陳書履指出，透過結合光程研創的鍺矽光子技術，與世芯的ASIC設計能量，為AI處理器打造的超低功耗光子互連平台，期能優化效能。

世芯-KY執行長沈翔霖說，傳統銅線已成為AI龐大資料吞吐量的瓶頸，頻寬、能耗與延遲是系統發揮效能的最大障礙。光子互連能夠突破這些限制，同時兼顧效率與可靠性，是推進AI運算發展的關鍵技術。

光程研創表示，這次與世芯-KY合作，將推出模組化超低功耗的光子互連解決方案，期望能加速光子互連技術在全球AI資料中心的落地與應用。

延伸閱讀

陸國產AI晶片大量使用 快了

高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元

中再疑H20後門 央視：暗藏「電子鑰匙」 會聽美令竊密

ASIC供應鏈 營運熱轉

相關新聞

輝達推機器人超級腦 Jetson Thor 親密戰友新漢、研華、所羅門跑第一

輝達（NVIDIA）為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpa...

PCB 泰國搶人！泰國 PCB 學院成立 欣興、台達電主管現身說法

PCB族群泰國布局積極搶人， 泰國PCB學院宣布成立之際，欣興（3037）、台達電（2308）泰國主管現身說法，包含Va...

AI市場發展風向球…輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。