快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

台積電領漲 台股大漲逾500點站上24300點

中央社／ 台北25日電

台股早盤站回24000點大關，盤中維持高檔震盪整理，指數為24304點，上漲逾500點；權王台積電領漲，上漲35元，為1170元。

截至10點33分左右，電子股上漲2.97%、金融股上漲0.38%、代表中小型股票的櫃買指數上漲1.69%。

觀察電子權值股盤中表現，台積電開高走高為1170元；鴻海上漲5元至207.5元；聯發科股價為1405元，上漲40元。

輝達執行長黃仁勳預告25日將推出「機器人新大腦」新產品，帶動機器人概念股今天出現多檔漲停，包括所羅門、大銀微系統、新漢、羅昇、昆盈、慧友分別以151.5元、128.5元、111.5元、111元、44.65元、40.7元攻上漲停。

無人機概念股今天也表現不俗，雷虎開盤以146.5元飆漲停，邑錡也以104.5元攻上漲停板；圓剛上漲逾6%，為46.35元。

資深分析師簡伯儀表示，因聯準會主席鮑爾暗示降息有譜，美股上週五大漲，帶動台股衝高，突破短期均線的壓力帶，權值電子股也表現不俗。不過他說，今天台股量能未明顯放大，市場主要是解套賣壓順勢出場，資金面雖然正向，必須留意後續若無法補量，可能會有漲多拉回的風險。

延伸閱讀

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

安聯投信：台股後市仍可期

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

相關新聞

輝達推機器人超級腦 Jetson Thor 親密戰友新漢、研華、所羅門跑第一

輝達（NVIDIA）為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpa...

PCB 泰國搶人！泰國 PCB 學院成立 欣興、台達電主管現身說法

PCB族群泰國布局積極搶人， 泰國PCB學院宣布成立之際，欣興（3037）、台達電（2308）泰國主管現身說法，包含Va...

AI市場發展風向球…輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。