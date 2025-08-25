台積電領漲 台股大漲逾500點站上24300點
台股早盤站回24000點大關，盤中維持高檔震盪整理，指數為24304點，上漲逾500點；權王台積電領漲，上漲35元，為1170元。
截至10點33分左右，電子股上漲2.97%、金融股上漲0.38%、代表中小型股票的櫃買指數上漲1.69%。
觀察電子權值股盤中表現，台積電開高走高為1170元；鴻海上漲5元至207.5元；聯發科股價為1405元，上漲40元。
輝達執行長黃仁勳預告25日將推出「機器人新大腦」新產品，帶動機器人概念股今天出現多檔漲停，包括所羅門、大銀微系統、新漢、羅昇、昆盈、慧友分別以151.5元、128.5元、111.5元、111元、44.65元、40.7元攻上漲停。
無人機概念股今天也表現不俗，雷虎開盤以146.5元飆漲停，邑錡也以104.5元攻上漲停板；圓剛上漲逾6%，為46.35元。
資深分析師簡伯儀表示，因聯準會主席鮑爾暗示降息有譜，美股上週五大漲，帶動台股衝高，突破短期均線的壓力帶，權值電子股也表現不俗。不過他說，今天台股量能未明顯放大，市場主要是解套賣壓順勢出場，資金面雖然正向，必須留意後續若無法補量，可能會有漲多拉回的風險。
