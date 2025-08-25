快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
PCB泰國搶人，泰國PCB學院成立欣興台達電主管現身說法。圖／TPCA提供

PCB族群泰國布局積極搶人， 泰國PCB學院宣布成立之際，欣興（3037）、台達電（2308）泰國主管現身說法，包含VanW公司總裁 Mr. Vichai Saksuriya，以擔任過泰達電多年管理階層的心得，分享泰國人才的優勢與挑戰。台灣PCB大廠欣興電子資深經理黃雅婷說明，目前台灣廠商在泰國招聘的現況以及對人才的需求。

由台灣電路板協會（TPCA）主辦的「泰國PCB學院成立儀式」於8月22日下午在泰國隆重舉行，現場貴賓雲集，包括泰國高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）、泰國投資促進委員會（BOI）、駐泰國台北經濟文化辦事處（TECO）等代表，以及泰國多所大學教授與會員廠商，共同見證這歷史性時刻。

TPCA理事長張元銘致詞時指出，近年來台灣PCB廠商積極在泰國設立據點，對專業人才的需求日益殷切。TPCA不僅推動與多所泰國大學簽署合作備忘錄（MOU），也舉辦人才媒合會並提供線上課程，積極推進產學交流。此次成立「泰國PCB學院」，正是希望透過這一平台進一步強化產業與學界的鏈結，為泰國電子產業發展注入新動能。

駐泰國台北經濟文化辦事處藍夏禮代表、泰國投資促進委員會（BOI）資深執行投資顧問 Ms. Sudhasinee Smirtra，以及泰國高等教育、科學、研究與創新部助理常任秘書長 Dr. Punpermsak Aruni 亦先後致詞，對學院的成立表達高度肯定，並期盼未來能在產業人才培育上開花結果。

在分享環節中，TPCA分享了未來在泰國推動產學合作的藍圖，進一步說明「泰國PCB學院」在產業鏈與學界資源整合上的關鍵角色。隨後，與會嘉賓進行合影留念，象徵「泰國PCB學院」的正式揭幕。

會中也安排多位合作夥伴分享。首先，泰國國家高等教育、科學、研究與創新政策辦公室（NXPO）代表 Ms. Panisa分享目前泰國大學發展的現況。協會深度合作的孔敬大學學生分享，2025年初參與電路板基礎工程師線上課程的心得。從政府政策、產業需求到學生經驗，展現多元觀點與合作願景。

儀式最後安排自由交流時間，讓與會的廠商與大學代表能更深入互動。電路板協會表示，「泰國PCB學院」將成為台泰產學合作的重要平台，期望未來能透過此機制培育更多專業人才，推動電子產業的持續發展。

PCB 泰國搶人！泰國 PCB 學院成立 欣興、台達電主管現身說法

