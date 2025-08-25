輝達推機器人超級腦 Jetson Thor 親密戰友新漢、研華、所羅門跑第一

輝達（NVIDIA）為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpack7.0，台灣三業者率先於自動化展發表搶頭香，動態展示硬體平台，包括新漢集團搶先發表以此開發的機器人控制器MARS400 T10，研華也展出兩款邊緣AI推論產品，所羅門董事長陳政隆表示除發布可自然語言驅動的機器人模擬系統，後續更將支援輝達Cosmos AI世界模型。

外傳Jetson Thor預計第4季量產，新漢（8234）、研華（2395）、所羅門（2359）搶先第一波發表Jetson Thor硬體平台，所羅門除展示硬體NVIDIA Jetson Thor，並動態展示NVIDIA開源式視覺語言動作(VLA)模型Isaac GR00T N1.5及開源式機器人模擬平台NVIDIA Isaac Sim整合成果，打造可以自然語言驅動的人形機器人模擬系統，讓機器人可以透過語音指令在虛擬世界訓練。

「我們8月初就拿到Jetson Thor！」董事長陳政隆表示，所羅門花兩週時間整合好軟硬體，讓人形機器人可以自主訓練學習，他自信滿滿地表示，所羅門的AI機器人大腦研發可望居台廠領先地位，他也預告，後續所羅門還會把NVIDIA年初才發布的最新「世界模型」Cosmos平台導入，結合所羅門的即學即用視覺系統，將可以讓實體人工智慧（Physical AI）更快實現，也就是更容易訓練機器人以理解真實物理世界。

陳政隆表示，所羅門的機器視覺用於機器手臂已有100～200家客戶，但他認為人形機器人發展還需要2～3年時間才會大量普及，關鍵是機器人手部動作還有很多限制，AI仍須時間發展才會讓機器人手更靈巧，不過在此之前，機器人光有移動及視覺能力就能處理很多監控任務，這方面應用，所羅門已跟客戶討論合作中，也會先販售機器視覺套件，預估人形機器人應用仍會先在工業或物流領域開跑。

新漢則是以Jetson Thor硬體平台方案切入，自動化展發表MARS400 T10控制器 搭配合作伙伴的機器視覺，及自研安全控制器功能安全系統ESC210，搭配各式感測器以模組化推出人形機器人平台，整合機器人AI核心運算、運動及機器人控制給客戶，新漢目前也是達明機器人供應商。

研華發表Jetson Thor MIC‑743 及742 Edge AI 系統，前者為支援大語言AI模型的平台，後者則為機器人邊緣運算平台。

業者指出，NVIDIA第一波選定6家Jetson Thor平台早鳥合作伙伴，傳言晶片量產在第4季度，雖算力大幅提昇，可以一台控制所有感測器跟控制器，減少機器人算力負載，但也有不少業者觀望由於成本高且支援許多感測器，如何實際應用也仍需思考規劃。

業者指出，「Jetson Thor」是輝達為「物理 AI」與人形機器人所打造的下一世代邊緣運算平台，具備高效能，算力高達 2,070 FP4 TFLOPS、128GB 記憶體、極優電力效率（40–130W），它相較前代 AGX Orin AI 運算力多達 7.5 倍，能源效率提升 3.5 倍，是 NVIDIA 首款真正針對「人形機器人」設計的超級電腦模組。

業者指出，由於人形機器人的AI算力若上傳雲端再回傳，易造成延遲，故Jetson Thor算力擴大，並支援感知、推理、運動控制等複雜行為，才符合高速感知與即時互動能力。

值得注意的是，NVIDIA傳出8月底前會發布支援Jetson Thor的最新軟體 JetPack 7.0，支援Holoscan邊緣串流平台，收集各FPGA感測晶片訊號，連結相機、麥克風、慣性儀（IMU）、溫度感測器等各種機器人感測元件，透過統一介面Sensor Hub將各種感測數據串接好再傳至AI模型，減少開發者會針對各種感測器寫驅動程式的困擾，更降低延遲，有助於落實Jetson Thor被視為機器人超級大腦的效能，此次版本釋出機器人產業將具極大的更新意義。

外電也傳出，Jetpack 7.0底層系統將升級到 Ubuntu 24.04 LTS，也就是一個更新、支援更久的作業系統，對於工程師未來開發和維護更方便。另支援最新 CUDA 13也可以讓機器人跑 AI 模型更快、更有效率。