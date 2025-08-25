鴻海、友達 IPC 進擊攻機器人 工業電腦一哥研華備戰

機器人當紅，工業電腦（IPC）廠挾既有優勢大舉搶進，鴻海（2317）、友達（2409）兩大集團旗下工業電腦廠同步發力。鴻海集團透旗下樺漢（6414）、友達集團則有轉投資凌華（6166），目前都已在智慧工廠自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）等領域有成績，並攜手持續投入人形機器人部署、搶占先機。

業界分析，在人形機器人正式邁入商用化之前，目前機器人最大需求來自智慧工廠邊緣AI端，這是工業電腦廠最擅長的自動化領域，AMR、AGV及各種自動化方案皆是工業電腦業者長年著墨的產品線，因此在邁向機器人時代，工業電腦廠相對具備利基。

鴻海集團全力衝刺AI應用商機，轉投資工業電腦廠樺漢同步扮演要角。樺漢持續布局AI應用、半導體、機器人等新市場。在機器人領域，樺漢透過整合上下游資源，包括輝達AI運算平台、樺漢的工 /商業機器視覺軟硬體，客戶及夥伴AI機器人智慧方案，發展AMR、協作形機器人等相關應用。

友達集團也看好工業電腦應用，先前入股凌華。在機器人時代，凌華成為友達集團揮軍機器人商機先鋒。

凌華近期公開採用輝達Jetson T5000開發的新一代邊緣AI工業電腦，應用於高負載的先進實體AI與機器人應用。凌華布局機器人市場多年，與友達在智慧製造場域中展開實際應用，也與鴻海合資AMR自主移動機器人公司法博智能，陸續銷售到工廠端使用。

人形機器人市場方面，凌華目前已掌握中國大陸、美國多家人形機器人新創企業訂單，包含知名的新創公司，凌華看好三至五年後，相關商機就可起飛。

面對樺漢、凌華挾「富爸爸」撐腰揮軍機器人，工業電腦龍頭研華積極備戰，已規劃機器人大戰略。研華看準機器人商機，2024年成立自主系統與機器人事業體，至今已打入全球逾20家中、美、日、韓系人形機器人供應鏈，且客戶中不乏市場上知名的機器人大廠。

研華自主系統與機器人解決方案廣泛應用於室內自動化、戶外機器人，以及地面與空中無人載具等多元場景。研華的技術支援各種應用，包括自主移動機器人、自駕車、農業機器人等。



