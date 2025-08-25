中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰 業界就怕殺價戰再起

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰之餘，去年中嘉擴大有線電視經營區，引起系統業者不安，為保住收視戶，既有獨立系統業者聯維打出舊用戶續約優惠，年繳僅2,400元，使得有線電視殺價戰危機恐再起，就怕擦槍走火。

有業者直言，當年有線電視收視服務跨區價格戰，新業者加入市場後大打殺價戰，一度殺到年繳1,250元，但「殺敵三分自傷七分」，新業者至今還在虧錢，業界不樂見殺價戰再起。

中嘉去年擴張有線電視經營版圖，進駐具重要樞紐地位的北市中正區、萬華區、新北板橋區及土城區，服務範圍提升逾10%。

中嘉來勢洶洶搶地盤，當地業者積極因應，萬華區獨立系統業者聯維近期直接以帳單通知續約用戶，原本年繳5,880元，優惠3,480元後，年繳僅2,400元，等於每個月有線電視費用只要200元。業者分析，這是有線電視市場再次出現「殺價戰」。至截稿前，無法取得聯維回應。

至於中嘉是否降價因應？中嘉並未正面回應，強調消費者不以「價格」作為唯一考量，最重視是「品質」。

中嘉指出，過去北市中正、萬華區長期被少數業者獨占，消費者沒有其他選擇。中嘉開台後，提供100%高規格戶戶光纖到府的網路服務，以及SoundBox劇院串流盒、Disney+、獨家DAZN等服務，成為寬頻及有線電視新選擇，目前寬頻滲透率高達近九成。

萬華 中嘉 有線電視

延伸閱讀

新北淡水在地企業回饋地方 捐樹興里共餐加菜金

AI導演我最行 新北淡水企業攜手崁頂里影像學習營

TBC無預警停播Discovery、TVBS歡樂台等4頻道 NCC開罰了

人事最新異動！Netflix創始領導湯尼　接棒Disney+資深副總裁暨總經理

相關新聞

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

台積美國廠量產加速 台灣2奈米也在衝刺

台積電傳出加快美國亞利桑那州廠建置之際，台灣2奈米先進製程布局腳步同步推進。

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

繼去年新機發表強碰後，華為、蘋果這兩大東、西方品牌大廠今年再度「仙拚仙」，傳出都將在9月10日分別發表旗艦新機。其中，蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。