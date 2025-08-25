中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰 業界就怕殺價戰再起
中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰之餘，去年中嘉擴大有線電視經營區，引起系統業者不安，為保住收視戶，既有獨立系統業者聯維打出舊用戶續約優惠，年繳僅2,400元，使得有線電視殺價戰危機恐再起，就怕擦槍走火。
有業者直言，當年有線電視收視服務跨區價格戰，新業者加入市場後大打殺價戰，一度殺到年繳1,250元，但「殺敵三分自傷七分」，新業者至今還在虧錢，業界不樂見殺價戰再起。
中嘉去年擴張有線電視經營版圖，進駐具重要樞紐地位的北市中正區、萬華區、新北板橋區及土城區，服務範圍提升逾10%。
中嘉來勢洶洶搶地盤，當地業者積極因應，萬華區獨立系統業者聯維近期直接以帳單通知續約用戶，原本年繳5,880元，優惠3,480元後，年繳僅2,400元，等於每個月有線電視費用只要200元。業者分析，這是有線電視市場再次出現「殺價戰」。至截稿前，無法取得聯維回應。
至於中嘉是否降價因應？中嘉並未正面回應，強調消費者不以「價格」作為唯一考量，最重視是「品質」。
中嘉指出，過去北市中正、萬華區長期被少數業者獨占，消費者沒有其他選擇。中嘉開台後，提供100%高規格戶戶光纖到府的網路服務，以及SoundBox劇院串流盒、Disney+、獨家DAZN等服務，成為寬頻及有線電視新選擇，目前寬頻滲透率高達近九成。
