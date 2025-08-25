沒有富爸 小廠自動化機器人商機顯神通
樺漢（6414）、凌華（6166）、研華（2395）等工業電腦（IPC）廠挾集團資源投入機器人市場之餘，新漢（8234）、研揚（6579）及宸曜等中小型工業電腦業者靠著長年在智慧製造、智慧交通領域累積的量能，同步在這波自動化機器人商機站穩腳步，各自在機器人控制器、自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）等多元領域深耕。
新漢與輝達緊密合作，最新人型機器人控制器MARS400 T10即是基於輝達Jetson Thor架構，將機器人的AI核心運算、運動及機器人控制、以及新漢獨家的功能安全系統ESC210，以模組化的方式全面整合在單一機器人控制平台。
研揚旗下UP品牌則推出UP Xtreme ARL，為該品牌首款採用英特爾Core Ultra 200H系列處理器平台的開發板，具有高達97 TOPS的AI運算效能，適用於先進工業機器人與自主移動機器人等高階應用。
宸曜在人形機器人領域中，主要提供算力部分，透過輝達的Jetson Thor運算平台，以其控制器與工業電腦，攜手合作夥伴共同搶攻人形機器人商機。
