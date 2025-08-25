蘋果、華為旗艦新機強碰 大陸市場有硬仗要打

蘋果與華為新機發表可能再度「強碰」，在智慧手機市況一片平淡下再度激發出市場激情，惟業界也擔心，iPhone在大陸銷售遭逢逆風，蘋果積極突圍之際，華為以大陸市場地主之姿強勢出擊，恐讓iPhone 17系列陷入苦戰，加上大陸總經低迷、民生消費緊縮，恐同步壓縮其他非蘋品牌在大陸銷售，牽動市況發展。

業界的擔心其來有自，主因華為去年三折機XT非凡大師從預購開始就一路火熱，不僅正式開賣當天就呈現供不應求盛況，旗下自家華為商城所有版本的Mate XT都售罄，就連京東、淘寶官方旗艦店也是顯示缺貨中，優於市場預期。

今年華為再次推出新款三折機，預料大陸用戶仍會積極搶購。業界人士表示，至今為止，仍只有華為的三折機成功在市場上銷售，其餘品牌廠仍不敢貿進三折機領域，一方面是三折機軸承技術被華為壟斷，另一方面其他品牌廠仍在觀望三折機市場發展。

業界人士指出，無論是陸系或韓系、美系等手機品牌廠，多數供應鏈都是內外資參半，且華為達到九成供應鏈均來自中國大陸本土廠，此一策略除了展現出華為對本土供應鏈的重視，也凸顯出陸系零組件廠勢力正在坐大。

此外，一般手機品牌廠都會盡量避開與蘋果新機發表會強碰，華為居然連續二年逆勢操作，在新機的行銷策略部分，選擇與蘋果新機發表日正面對決，此舉不僅凸顯出華為對自身產品的信心，也意味華為在大陸市場確實具有相當大的影響力。