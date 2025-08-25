有線 TV 跨區攻寬頻業務開戰 中嘉集團硬槓中華電及當地業者

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中嘉集團以寬頻網路跨區，搶進桃園，有線電視寬頻業務跨區大戰開打。中嘉／提供
中嘉集團以寬頻網路跨區，搶進桃園，有線電視寬頻業務跨區大戰開打。中嘉／提供

有線電視寬頻業務跨區大戰開打。全台最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團以寬頻網路跨區，搶進桃園，直衝中華電信（2412）及當地有線電視TBC旗下南桃園而來，強打月繳最低499元起，還送兩年205台頻道免費看，下一站搶進台中；市場觀察，跨區殺價戰恐將再起。

中嘉集團近來已針對桃園各大社區管委會提出網路建設評估與規劃，預計9月1日將推出雙向對稱光纖到府高速網路服務，300M雙向高速上網月繳499元，600M雙向月繳699元，跳槽優惠再折2,000元，1G超高速雙向網路，月繳也僅799元，跳槽優惠再折3,600元。

中嘉集團並推出申辦寬頻上網服務，包含WiFi 6無線網路，加送影音娛樂包含四季線上205台頻道、CATCHPLAY+、遠傳friDay等影音三選一等優惠。

中嘉名為「新光纖 新娛樂」的電子廣告已傳遍桃園各大社區群組，打出戶戶獨享、雙向對稱寬頻，並宣稱「只要光X代半價」。業界直言，中嘉點名的「光X代」，指的就是中華電信HiNet光世代。

中華電信1G超高速雙向網路為月繳1,299元，TBC旗下南桃園下載300M，上傳50M月繳599元，下載500M，上傳50M則為699元。業者認為，中嘉寬頻服務價格超殺，恐引發另一波寬頻上網價格戰。

中嘉表示，桃園全區網路設置計畫已獲國家通訊傳播委員會（NCC）許可，除延伸桃園原有經營區的寬頻服務，也配合當地建設發展來規劃網路布建計畫，現已逐步建置，將帶給當地100%戶戶光纖到府、雙向對稱頻寬的高規格寬頻網路服務，同時還有各式國際性OTT串流影音、設備等可以選搭，透過高CP值的新光纖、新娛樂，帶來嶄新體驗。

中華電信強調，HiNet光世代以自有管線為基礎札實布建全台網路，光纖覆蓋率已超過九成，並擁有全台最大國際與國內骨幹頻寬，目前已提供300M以上速率上／下行對稱服務，提供業界最快速且最穩定的上網連線體驗，更積極建構海纜、衛星與微波，構成「海地星空」全方位綿密網路，打造全台與離島地區互為備援的高韌性網路。

中華電信認為，價格戰將加劇市場競爭，將以優質的寬頻網路及客戶服務品質，並隨市場變化推動多元產品組合包裝，以滿足不同消費者需求並穩固市場競爭力。


中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰 業界就怕殺價戰再起

中嘉 中華電信 有線電視

太熱！桃園洽溪數萬死魚飄惡臭 檢測魚群這原因暴斃派人清除

三代同堂拍創意照 桃園祖父母節見證跨世代溫情

中職／桃園告別秀獲贈高爾夫球包 胡金龍笑說當爸爸後什麼都缺

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

台積美國廠量產加速 台灣2奈米也在衝刺

台積電傳出加快美國亞利桑那州廠建置之際，台灣2奈米先進製程布局腳步同步推進。

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

繼去年新機發表強碰後，華為、蘋果這兩大東、西方品牌大廠今年再度「仙拚仙」，傳出都將在9月10日分別發表旗艦新機。其中，蘋...

