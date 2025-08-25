台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

台積電（2330）衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的2024年美國專利獲准排名衝上歷來最佳的第二名，第三是三星旗艦機S25在美國為首的海外市場熱銷，台積電操刀S25搭載的高通處理器，同步搶食商機。

業界原本憂心，川普政府對英特爾「晶片補助換股權」的模式，將複製至台積電，不利台積電後市。隨著美方宣布不用補助換取入股台積電，加上台積電董事長魏哲家證實「他們已經宣布不入股了。」讓台積電股東權益遭稀釋警報解除。

另一方面，台積電衝刺美國製造，當地專利布局也快馬加鞭。根據美國專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services公布的最新專利排名，台積電國際專利地位再創歷史新高，去年美國專利獲准排名躍升至第二，是此項前百大排名中唯一的台灣企業。專利品質方面，台積電美國專利核准率近100%。

此外，三星S25美國等海外市場熱賣，業界分析，內建台積電3奈米操刀高通晶片性能優異是成功的關鍵之一。台積電持續扮演蘋果與非蘋陣營背後重要推手。

布局 美國 台積電

延伸閱讀

美國政府入股英特爾 專家：不會對台積電構成威脅

黃仁勳：B30A晶片專為中國設計 預計取代H20

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

台積電入股換低關稅⋯產業界不埋單 他憂：川普怒加回25％

相關新聞

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

台積美國廠量產加速 台灣2奈米也在衝刺

台積電傳出加快美國亞利桑那州廠建置之際，台灣2奈米先進製程布局腳步同步推進。

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

繼去年新機發表強碰後，華為、蘋果這兩大東、西方品牌大廠今年再度「仙拚仙」，傳出都將在9月10日分別發表旗艦新機。其中，蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。