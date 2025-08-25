台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門
台積電（2330）衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的2024年美國專利獲准排名衝上歷來最佳的第二名，第三是三星旗艦機S25在美國為首的海外市場熱銷，台積電操刀S25搭載的高通處理器，同步搶食商機。
業界原本憂心，川普政府對英特爾「晶片補助換股權」的模式，將複製至台積電，不利台積電後市。隨著美方宣布不用補助換取入股台積電，加上台積電董事長魏哲家證實「他們已經宣布不入股了。」讓台積電股東權益遭稀釋警報解除。
另一方面，台積電衝刺美國製造，當地專利布局也快馬加鞭。根據美國專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services公布的最新專利排名，台積電國際專利地位再創歷史新高，去年美國專利獲准排名躍升至第二，是此項前百大排名中唯一的台灣企業。專利品質方面，台積電美國專利核准率近100%。
此外，三星S25美國等海外市場熱賣，業界分析，內建台積電3奈米操刀高通晶片性能優異是成功的關鍵之一。台積電持續扮演蘋果與非蘋陣營背後重要推手。
