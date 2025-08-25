台積美國廠量產加速 台灣2奈米也在衝刺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台積電（2330）傳出加快美國亞利桑那州廠建置之際，台灣2奈米先進製程布局腳步同步推進。

環境部本周三（27日）將召開環評大會，審查新竹科學園區寶山二期環境影響差異分析報告。

此案攸關台積電2奈米廠，主因再生水建設不如預期，台積電須調整使用再生水期程，日前初審階段，台積已承諾終期仍以100％使用再生水為目標，此案料將闖關成功。

竹科寶山二期擴建計畫是在2021年通過環評，但受到擴建液化施工延遲與市政再生水規劃未如預期，必須調整相關期程，今年2月進行環差變更，調整再生水用水期程，並配合政府供水規劃及期程，調整市政再生水內容，同時也調整再生能源辦理方式。

在初審階段，竹科允諾將強化說明此次變更後供水量能及用水需求之不確定分析，並評估重新檢討訂定達成100％使用再生水之達成期程或分階段目標，檢討刪除「配合政府供水規劃」相關不確定的內容，並確保不會排擠到民生用水之使用量，同時也會評估推動在區內自建工業再生水增量的可行性，或是其他換水機制方案。

