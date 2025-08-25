超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度
不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電（2330）美國亞利桑那州廠產能建置催油門，傳出台積電因應大客戶需求，亞利桑那州二廠、三廠量產時程都將提前。
至截稿為止，台積電沒有評論傳聞。消息人士透露，台積電美國亞利桑那州第一座廠原訂2025年量產，先前已提早於2024年第4季以4奈米量產；第二座廠原定2028年量產，正加速腳步，目標2027年初期或2026年內量產；第三座廠最快可望提早於2028年前後量產N2和A16製程，整體可望比原訂目標提早至少四個季度。
台積電先進製程遭客戶瘋搶，輝達執行長黃仁勳上周五（22日）閃電來台，與台積電董座魏哲家見面，洽談輝達下一代更先進的Rubin平台生產。黃仁勳並透露，目前Rubin平台有六種產品設計定案並下單台積電，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片，以及矽光子交換器晶片等。
業界指出，不僅輝達大力擁抱台積電，OpenAI等AI巨頭對台積電埃米級製程需求也快速成長，委由台積電重要客戶博通、邁威爾（Marvell）等美商合作開發。此外，英特爾雖獲美國政府入股，但當下自家先進製程量能仍無法滿足自有晶片生產需求，委外台積電代工訂單也持續上升中。
對於客戶群大力追捧，台積電先前已預告，亞利桑那州廠將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，並且看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。
台積電採用2奈米和A16製程技術的亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關的需求強勁，考慮加快生產進度。當地第四座晶圓廠將採用N2和A16製程技術，第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進製程。
美國客戶群大力支持，是台積電美國新廠快速成長與賺錢的關鍵。不過，台積電不諱言，從2025年開始的未來五年，海外晶圓廠量產將導致毛利率遭到稀釋，初期影響約為每年2%至3%，後期將擴大為3%至4%。
面對毛利率遭稀釋的壓力，台積電強調，將持續透過在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，亦將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言