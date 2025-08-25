科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融
玉山金控（2884）科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提升行員作業效率與創造力，更將最新技術應用於智能徵信報告和警示帳戶偵測。
他強調，身為金融科技產業聯盟的關鍵推手，玉山銀領導金融無塵室專案，創新跨行數據合作，強化個資安全與即時防詐。
經濟日報將於本周三（27日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。
張智星將出席論壇，並以「AI開啟智慧金融新篇章」為題，發表專題演講。
張智星表示，隨著外部聊天模型不斷精進，玉山自2024年初上線GENIE生成式AI平台並推出2.0版本，擁有圖片上傳、音檔辨識的功能，目前更新增行外網路檢索與行內知識檢索兩個知識來源，擴大使用者可提問範疇，滿足行員日常所需。數據顯示，月使用量較剛上線時大幅成長600%，全行有一半的人員都使用過。
面對金融詐欺與企業徵授信流程冗長，玉山將生成式AI導入徵授信流程，推出「徵授信小捕手」，結合內外部大數據，協助行員在法人顧客新戶開發或徵授信流程中，自動蒐集公司外部十種以上來源資料，並透過LLM摘要、彙整，快速掌握環境變動，大幅減少人工查詢時間，精準掌握顧客關鍵資訊。
警示帳戶偵測方面，玉山自2018年率先導入「哨兵模型」，應用專家經驗與AI輔助，共同預測異常行為。目前更是結合圖資料庫技術，視覺化關聯圖、串聯多面向的節點資訊，可關注金流面所探尋不到的多樣性資訊，進而提早識別風險並提高管理效率，提升異常帳戶偵測準確率。
玉山在金融科技產業聯盟中擔任「數位金融實務規範建議工作圈」召集人，率先建構「金融無塵室」提出跨行資訊聯防架構，以警示帳戶聯防作為首項應用，第一階段完成驗證架構可行性，第二階段目標是擴大參與規模和產業，藉由整合同異業數據，增加資料量與視角，發掘更多關聯網絡，找出更多過去無法識別的潛在警示戶。
展望未來，玉山將持續以關鍵技術與服務創新為核心，引領金融業邁向智慧與安心並重的新紀元。
