AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

法人認為，輝達調高財測在望，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等台鏈後市同步看俏。

輝達財報及財測被視為評估整體AI市場發展的重要風向球，若不如預期，科技股可能再度面臨賣壓。Miller Tabak首席市場策略師馬利指出，當科技業動盪不安時，這家AI領頭羊的財報將被放在顯微鏡下審視，衝擊程度將遠甚以往。

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，市場聚焦營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，以及在輝達近來傳出要求供應商停產H20晶片之際，財測是否納入大陸市場。

華爾街預估，輝達上季營收將年增53%、達459億美元，每股盈餘將年增48%、達1.01美元。KeyBanc的預估則更樂觀，看好營收將達471億美元，每股盈餘1.05美元，顯示關稅與地緣政治疑慮並未減緩其成長動能。

彭博資訊分析師認為，從GB200晶片的部署以及GB300晶片的初步訂單來看，輝達上季獲利可能約略符合或略高於市場預期。

儘管輝達中國大陸銷售前景蒙上陰霾，Piper Sandler指出，就算不計中國大陸，美國的高速運算需求已超過輝達的供應能力。

Canter Fitzgerald預期，市場對AI運算「似乎需索無度」之際，輝達將上調本季財測。Google、微軟、亞馬遜等雲端運算巨頭都已宣布提高資本支出，而且AI晶片需求正從超大規模企業擴至更廣泛的產業客戶。

投資人另一個關切問題是輝達的財測會否納入中國大陸市場。媒體日前報導，輝達已要求供應商停產H20晶片，同時輝達也正以Blackwell晶片為基礎，開發新的陸規版晶片。

KeyBanc預期輝達的財測將排除中國大陸市場，但若把中國大陸市場納入業績指引，該市場將貢獻20億美元至30億美元的額外營收。



