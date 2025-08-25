AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠
輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。
法人認為，輝達調高財測在望，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等台鏈後市同步看俏。
輝達財報及財測被視為評估整體AI市場發展的重要風向球，若不如預期，科技股可能再度面臨賣壓。Miller Tabak首席市場策略師馬利指出，當科技業動盪不安時，這家AI領頭羊的財報將被放在顯微鏡下審視，衝擊程度將遠甚以往。
輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，市場聚焦營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，以及在輝達近來傳出要求供應商停產H20晶片之際，財測是否納入大陸市場。
華爾街預估，輝達上季營收將年增53%、達459億美元，每股盈餘將年增48%、達1.01美元。KeyBanc的預估則更樂觀，看好營收將達471億美元，每股盈餘1.05美元，顯示關稅與地緣政治疑慮並未減緩其成長動能。
彭博資訊分析師認為，從GB200晶片的部署以及GB300晶片的初步訂單來看，輝達上季獲利可能約略符合或略高於市場預期。
儘管輝達中國大陸銷售前景蒙上陰霾，Piper Sandler指出，就算不計中國大陸，美國的高速運算需求已超過輝達的供應能力。
Canter Fitzgerald預期，市場對AI運算「似乎需索無度」之際，輝達將上調本季財測。Google、微軟、亞馬遜等雲端運算巨頭都已宣布提高資本支出，而且AI晶片需求正從超大規模企業擴至更廣泛的產業客戶。
投資人另一個關切問題是輝達的財測會否納入中國大陸市場。媒體日前報導，輝達已要求供應商停產H20晶片，同時輝達也正以Blackwell晶片為基礎，開發新的陸規版晶片。
KeyBanc預期輝達的財測將排除中國大陸市場，但若把中國大陸市場納入業績指引，該市場將貢獻20億美元至30億美元的額外營收。
延伸閱讀
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言