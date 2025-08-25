AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

經濟日報／ 編譯林聰毅、科技組／綜合報導
輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。路透
輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。路透

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

法人認為，輝達調高財測在望，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等台鏈後市同步看俏。

輝達財報及財測被視為評估整體AI市場發展的重要風向球，若不如預期，科技股可能再度面臨賣壓。Miller Tabak首席市場策略師馬利指出，當科技業動盪不安時，這家AI領頭羊的財報將被放在顯微鏡下審視，衝擊程度將遠甚以往。

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，市場聚焦營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，以及在輝達近來傳出要求供應商停產H20晶片之際，財測是否納入大陸市場。

華爾街預估，輝達上季營收將年增53%、達459億美元，每股盈餘將年增48%、達1.01美元。KeyBanc的預估則更樂觀，看好營收將達471億美元，每股盈餘1.05美元，顯示關稅與地緣政治疑慮並未減緩其成長動能。

彭博資訊分析師認為，從GB200晶片的部署以及GB300晶片的初步訂單來看，輝達上季獲利可能約略符合或略高於市場預期。

儘管輝達中國大陸銷售前景蒙上陰霾，Piper Sandler指出，就算不計中國大陸，美國的高速運算需求已超過輝達的供應能力。

Canter Fitzgerald預期，市場對AI運算「似乎需索無度」之際，輝達將上調本季財測。Google、微軟、亞馬遜等雲端運算巨頭都已宣布提高資本支出，而且AI晶片需求正從超大規模企業擴至更廣泛的產業客戶。

投資人另一個關切問題是輝達的財測會否納入中國大陸市場。媒體日前報導，輝達已要求供應商停產H20晶片，同時輝達也正以Blackwell晶片為基礎，開發新的陸規版晶片。

KeyBanc預期輝達的財測將排除中國大陸市場，但若把中國大陸市場納入業績指引，該市場將貢獻20億美元至30億美元的額外營收。


延伸閱讀

市場看好 AI 龍頭Q2財報 輝達概念股本周有戲

輝達 晶片

延伸閱讀

三星Galaxy S25美國熱賣 內建台積電3奈米操刀高通晶片

英特爾如何跌落神壇？紐時指出3大失誤 美政府介入成新隱憂

Fed主席鮑爾放鴿 9月降息機率高…道瓊飆846點攀新高

央視：H20晶片有「後門」

相關新聞

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

不受英特爾獲得美國政府入股近10%影響，蘋果、超微、輝達、博通等美系大廠持續擁抱台積電，希望台積電美國亞利桑那州廠產能建...

AI 市場發展風向球！輝達將調高財測 帶旺台積、鴻海等協力廠

輝達本周將公布上季財報，華爾街看好營收與獲利將持續強勁成長，並有望調高財測。

科技論壇27日登場／玉山金科技長張智星：善用 AI 推進智慧金融

玉山金控科技長張智星指出，玉山銀行深耕AI技術，打造可靠與創新的智能金融生態系，憑藉自主研發的GENIE生成式AI平台提...

台積美國廠量產加速 當地布局三喜臨門

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的...

台積美國廠量產加速 台灣2奈米也在衝刺

台積電傳出加快美國亞利桑那州廠建置之際，台灣2奈米先進製程布局腳步同步推進。

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

繼去年新機發表強碰後，華為、蘋果這兩大東、西方品牌大廠今年再度「仙拚仙」，傳出都將在9月10日分別發表旗艦新機。其中，蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。