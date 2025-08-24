研揚發表新品 專攻工業機器人與AMR市場

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業物聯網與邊緣運算領導廠商研揚（6579）旗下UP品牌，正式發表UP Xtreme ARL，這是UP品牌首款採用Intel Core Ultra 200H系列處理器平台（代號 Arrow Lake）的開發板，研揚表示，憑藉強化的整合式CPU、GPU與 NPU，UP Xtreme ARL帶來高達97 TOPS的AI運算效能，專為專業開發者打造，特別適用於先進工業機器人與自主移動機器人（AMR）等高階應用。

UP Xtreme ARL亦是首款通過Intel ESQ認證的 Arrow Lake嵌入式開發板，確保硬體與軟體深度整合，為高效能、可靠且具擴展性的AI邊緣運算應用奠定基礎。在架構層面，UP Xtreme ARL搭載節能優化核心微架構，並透過Intel DL Boost技術加速的Intel Arc 140T GPU提供更強大的運算效能。

同時，內建的Intel AI Boost NPU支援多種主流AI軟體框架，協助開發者加速模型開發與部署。除此之外，UP Xtreme ARL亦可搭配UP Edge AI Toolkit使用，該工具套件提供完整的開發框架，涵蓋AI模型的建立、轉換與部署，幫助開發者更快速地將創新概念轉化為實際應用，加速AI解決方案在邊緣端的落地。

「隨著AI應用快速走向邊緣端，開發者需要的不只是高效能運算，更是能在工業場景中穩定運作的平台。」UP產品處產品經理林語禾表示。「UP Xtreme ARL結合 Intel Core Ultra 200H的強大CPU、GPU與NPU整合效能，加上工業級 I/O 與高度擴充性，將能協助客戶加速工業機器人與智慧製造應用的落地，真正縮短從開發到部署的時間。」林語禾補充說道。

