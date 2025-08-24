遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

丹娜絲颱風重創南部，電信三雄以災難漫遊模式，提供用戶服務，但報導指出災區部分地點之訊號差異，甚至有立委直指部分業者搭便車。遠傳（4904）23日發出新聞稿說明澄清，中華電（2412）用戶連線遠傳被擋。

中華電信特別發出新聞稿強調，中華電信配合NCC政策開啟災害區域行動漫遊，嘉義義竹、布袋及台南七股等的中華電信行動用戶，亦可漫遊至同業網路，並無任何阻擋或限制；技術團隊將偕同同業進行確認相關疑問，共同守護民眾通訊需求。

中華電信新聞稿全文如下：

針對同業指稱「災害應變漫遊」中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至同業網路，被中華電信網路阻擋乙節，本公司說明如下：

1.  依照電信技術服務原則，各電信公司用戶的行動終端設備均會以該公司的電信網路（即母網）為優先選擇之網路，也就是說，中華電信用戶的手機會自動連上中華電信的網路，當母網無訊號時，手機才會依照其他電信業者行動信號的有無和強弱，自動進行漫遊選網。因此，若中華電信用戶在當地使用時，本身訊號品質良好，並未出現訊號不佳或無訊號的情況，系統自然會選擇中華電信網路，即使當地已開放災害漫遊服務，也不會漫遊至其他行動業者，先予說明。

2.  本公司配合NCC政策開啟災害區域行動漫遊，8月7日下午首先完成同業的行動用戶可於嘉義義竹、布袋及台南七股等三個區域漫遊至中華電信行動網路，8月8日起，前述三個區域的中華電信行動用戶，亦可依照第一點原則漫遊至同業網路，本公司並無任何阻擋或限制；同業逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據，就該未經證實之數據，指稱本公司進行網路阻擋，實有誤解，並特予澄清，本公司技術團隊本於合作精神，將偕同同業進行確認相關疑問，共同守護民眾通訊需求。

3.  中華電信一向高度重視網路韌性與客戶服務，會盡全力提供客戶最優質的通訊體驗。針對嘉南地區此次風災與豪雨的復原工作，本公司不僅全力加速通訊服務復原，也同步著眼於未來的防災韌性建設，持續強化基礎設施抗災能力並推動技術創新，確保在面對未來自然災害時，能透過海、陸、空、星等全方位通訊資源，更快速有效地因應，打造更安全可靠的網路環境。

漫遊 中華電信

