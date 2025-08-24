澄清美積電疑慮…魏哲家：美國不入股台積

台積電董事長魏哲家日前與輝達執行長黃仁勳用餐，針對近期備受關注的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表示，「他們已經宣布不入股了。」台積電變成美積電的疑慮可望消除。

稍早華爾街日報披露川普政府正考慮入股獲得晶片法案補助的企業，但不會入股持續擴大在美投資的大型半導體公司，如台積電、美光等，此舉讓半導體產業的疑慮暫時獲得緩解。

魏哲家回應媒體提問，證實美國白宮已打消念頭，入股台積電等已擴大在美國投資的半導體廠。

此議題上周引發投資人信心動搖，台積電股價連續三個交易日呈現跌勢，市值蒸發逾一兆元。不過，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）周五隨美股強勁反彈，也呈現反彈上揚，市場普遍預料，台積電成為美積電的疑慮消除之後，多頭可望重燃信心。

台積電雖已遠離變為美積電的危機，但亞利桑那廠的勞資議題，仍引起市場關注。

美國廣播公司（ＡＢＣ）在亞利桑那州的附屬電視台ABC15網站，刊出多位台積電亞利桑那廠前員工的訪談。他們自去年八月開始，個別陸續對台積電亞利桑那廠提出訴訟，指控工廠歧視、工作環境惡劣。台積電亞利桑那廠已在法庭文件中否認所有指控，對ABC15的採訪，發出聲明強調公司致力提供安全、友善且包容工作環境的一貫立場。

曾在二○二二年加入台積電亞利桑那廠，擔任消防安全人員的亞米瑞對ABC15說，他提出安全疑慮時，被指責是製造問題，他也認為美國員工被邊緣化。工程技術員費雪二○二一年到職，他聲稱看到許多違反機械維護安全的作業問題，反映後卻被無視，費雪說：「我們愈是說出問題，就愈被排擠。」

目前這些向台積電亞利桑那廠提出訴訟的前員工或現任員工，已累計到廿八人，ABC15指出，訴訟仍在進行中，有可能發展為集體訴訟。台積電與原告律師正處於蒐集證據階段，支持自己的主張。

原告在訴訟中指控台積電偏袒東亞員工，美國員工常被斥責「愚蠢」或是「懶惰」；非東亞員工經常處於充滿敵意的工作環境中。代表原告的律師科成說：「指控的核心是，台積電有著歧視的模式或作業，具特定偏好。」

台積電對ABC15發出聲明，提到「我們的政策是不在法庭文件之外評論正在進行中的訴訟」，同時重申「我們為由超過三千人組成的全球團隊感到自豪，他們共同努力讓亞利桑那新廠成功。我們期待將此基地發展為卓越的美國半導體製造重要中心。台積電致力於為全球所有員工、承包商與在廠區工作的每個人提供安全、友善且包容的環境」。