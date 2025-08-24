黃仁勳預告推出「新大腦」 輝達機器人鏈開趴

輝達（NVIDIA）預告，將在明（25）日推出「機器人新大腦」的產品，輝達執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」的寄語，暗示輝達人形機器人將有新進展；市場看好，輝達推出機器人新品，達明（4585）、新漢、所羅門、台積電、鴻海、東元等有望受惠。

輝達在社交平台「X」官方粉絲團平台發布影片，預告明日將有新產品，黃仁勳在影片中寫下「給機器人，享用你的新大腦！」並由機器人親手接過，暗示輝達在機器人產品將有新進展。

黃仁勳22日快閃來台時也指出，台灣是一個非常大的電子製造生態系統中心，擁有很多了不起的公司，這些業者都將受益於下一代AI革命，也就是機器人技術。

輝達12日於SIGGRAPH 2025活動中發表Cosmos Reason推理視覺語言模型，標榜讓機器人像人類一樣，基於既有知識與概念，在理解後採取行動，堪稱可打造機器人的推理大腦。機器人規畫與推理技術如機器人視覺語言行動（VLA）模型的大腦，讓模型可深思熟慮、有條不紊做出決策。Cosmos Reason可讓機器人解讀環境、收到複雜指令後，將指令分解為各種工作，即使在不熟悉的環境，也能運用常識執行這些工作。