國巨收購芝浦價格又加碼 第四度調高 展現志在必得決心

被動元件大廠國巨（2327）昨（23）日宣布再度加碼收購芝浦電子（Shibaura Electronics），公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，加碼幅度約7.5%，並延長收購日期至2025年9月8日，此為國巨第四度調高收購價格，顯示國巨收購芝浦電子志在必得。

國巨表示，鑑於近期對本次交易的市場動態，為持續推動公開收購程序，並與芝浦電子團隊攜手實現共同願景，充分發揮協同效益與成長潛力，國巨決定對芝浦電子公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓。

這份有關本次公開收購價格調整的公開收購申報書修正聲明，將依據《金融商品交易法》於2025年8月25日提交。

國巨指出，此一決策充分體現國巨對長期策略夥伴關係的堅定承諾，以及對雙方結合所能創造協同價值的深切信念，同時也彰顯芝浦電子在推動國巨感測器業務整體願景中的關鍵角色—該業務自2023年起即被視為國巨重要成長動能之一。依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至2025年9月8日。

日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）先前提高對芝浦電子收購價至每股6,200日圓，追平國巨，國巨於本月21日第三度調高收購價格至6,635日圓，如今不到兩天時間，國巨再度宣布加碼收購價。

芝浦電子為全球知名負溫度係數熱敏電阻製造商，具備堅強技術實力。國巨在今年5月9日對芝浦電子發動公開收購，隨後美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子。