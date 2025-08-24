快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

國巨收購芝浦價格又加碼 第四度調高 展現志在必得決心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）昨（23）日宣布再度加碼收購芝浦電子（Shibaura Electronics），公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，加碼幅度約7.5%，並延長收購日期至2025年9月8日，此為國巨第四度調高收購價格，顯示國巨收購芝浦電子志在必得。

國巨表示，鑑於近期對本次交易的市場動態，為持續推動公開收購程序，並與芝浦電子團隊攜手實現共同願景，充分發揮協同效益與成長潛力，國巨決定對芝浦電子公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓。

這份有關本次公開收購價格調整的公開收購申報書修正聲明，將依據《金融商品交易法》於2025年8月25日提交。

國巨指出，此一決策充分體現國巨對長期策略夥伴關係的堅定承諾，以及對雙方結合所能創造協同價值的深切信念，同時也彰顯芝浦電子在推動國巨感測器業務整體願景中的關鍵角色—該業務自2023年起即被視為國巨重要成長動能之一。依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至2025年9月8日。

日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）先前提高對芝浦電子收購價至每股6,200日圓，追平國巨，國巨於本月21日第三度調高收購價格至6,635日圓，如今不到兩天時間，國巨再度宣布加碼收購價。

芝浦電子為全球知名負溫度係數熱敏電阻製造商，具備堅強技術實力。國巨在今年5月9日對芝浦電子發動公開收購，隨後美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子。

國巨 日圓 願景

延伸閱讀

中國日本商會：內捲式競爭為在中日企帶來挑戰

國巨併芝浦四度調高收購價 價格調升至每股7,130日圓

收購芝浦有重大疑慮？國巨反駁美蓓亞三美說法

國巨併芝浦三度調高價格 每股喊到1,371元 八度延長公開收購期限

相關新聞

黃仁勳預告推出「新大腦」 輝達機器人鏈開趴

輝達（NVIDIA）預告，將在明（25）日推出「機器人新大腦」的產品，輝達執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」...

澄清美積電疑慮…魏哲家：美國不入股台積

台積電董事長魏哲家日前與輝達執行長黃仁勳用餐，針對近期備受關注的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表示，「他...

國巨收購芝浦價格又加碼 第四度調高 展現志在必得決心

被動元件大廠國巨昨（23）日宣布再度加碼收購芝浦電子（Shibaura Electronics），公開收購價格由每股6,...

大數字／全球無人機產業 規模起飛

從2022年2月開打至今的俄烏戰爭，到2023年10月以來爆發的以哈衝突，乃至於2025年6月以伊武裝戰事中，無人機都在...

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

全球無人機市場正朝著多元應用方向快速發展，工研院產科國際所研究發現，目前北美、歐洲和亞太地區是全球主要的市場，未來幾年增...

大數字／軍事領域 最大應用市場

工研院產科國際所副總監薛毓弘表示，歸納無人機應用領域市場規模可以發現，軍事用途是目前最大的應用市場，以2024年市場規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。