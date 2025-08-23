颱風重創南部通訊服務…被指災難漫遊搭便車 遠傳發聲澄清

丹娜絲颱風重創南部，電信三雄盡全力投入維修，但至今仍無法完全恢復，電信三雄也以災難漫遊模式，提供用戶服務，但報導指出災區部分地點之訊號差異，甚至有立委直指部分業者搭便車，遠傳（4904）特別發出新聞稿說明澄清。

遠傳表示，積極投入丹娜絲颱風災後通訊修復工作，並率先倡議三家業者開啟漫遊互通以利災民。

自8月7日起提供嘉南部分地區「災害應變漫遊」服務，遠傳指出，截至目前，中華電信（2412）大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路，被中華電信網路阻擋，目前已累計7,799人次；未受阻擋而順利連線至遠傳網路的中華電信用戶，則僅累計845不重複人次。

對於中華電信用戶漫遊至遠傳網路未果之情形，遠傳表示，除了第一時間通報NCC，也積極請中華電信確認原因，以免影響災區用戶通訊權利。

遠傳強調，期與電信同業密切合作，全力守護民眾通訊需求。