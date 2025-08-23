美國政府入股英特爾 陸行之提五大觀察方向

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）22日正式宣布，美國政府已取得英特爾（Intel）10%股權，對此，前外資知名分析師陸行之表示，美國政府拿了英特爾股份，之後一定會想盡辦法救英特爾，他分析，可以從美國政府的角度出發，從五個方向猜測美國政府怎麼救英特爾。

陸行之23日在臉書上發文指出，又一例新聞變事實，川普今天宣布美國政府以每股20.47美元 (今早收盤24.8)，4.333億股(88.7億美元)，折價拿下英特爾近9.9%股份。

陸行之表示，英特爾說美國政府目前是被動投資人，也不會有董事會席次，同意目前董事會成員。但陸行之認為，以後還很難說，要看英特爾執行長陳立武的執行方向是否與美國政府一致，要是營收、獲利遲遲沒有改善，美國政府不派人進入董事會才奇怪。

陸行之指出，美國政府從無償補助變有償入股，拿了英特爾9.9%股份，之後一定會想盡辦法救英特爾，英特爾會華麗轉身變成美國半導體製造的唯一希望嗎？而其他以為拿了無償補助的公司，是否也被會被要求比照辦理？

陸行之表示，可以從美國政府的角度，想想會怎麼救英特爾。

第一、 還沒正式宣布有針對性的半導體關稅？豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有？第二、先分割製造把美國客戶及台積電（2330）拉來入股及提供技轉？還是不計代價加碼資本開支，跟台積電力拼18A及以上更先進製程？

第三、還是來個美國版國產替代比例提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例？第四、更狠的是限制英特爾非美競爭者採購美國設備，材料，EDA tool等美國技術。第五、反托拉斯大刀出手？但他認為，這大概要等到英特爾扶不起來才會出手。

陸行之臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/16PZ42m3Ve/