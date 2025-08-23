快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

美國政府入股英特爾 陸行之提五大觀察方向

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
美國政府已取得英特爾（Intel）10%股權。路透
美國政府已取得英特爾（Intel）10%股權。路透

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）22日正式宣布，美國政府已取得英特爾（Intel）10%股權，對此，前外資知名分析師陸行之表示，美國政府拿了英特爾股份，之後一定會想盡辦法救英特爾，他分析，可以從美國政府的角度出發，從五個方向猜測美國政府怎麼救英特爾。

陸行之23日在臉書上發文指出，又一例新聞變事實，川普今天宣布美國政府以每股20.47美元 (今早收盤24.8)，4.333億股(88.7億美元)，折價拿下英特爾近9.9%股份。

陸行之表示，英特爾說美國政府目前是被動投資人，也不會有董事會席次，同意目前董事會成員。但陸行之認為，以後還很難說，要看英特爾執行長陳立武的執行方向是否與美國政府一致，要是營收、獲利遲遲沒有改善，美國政府不派人進入董事會才奇怪。

陸行之指出，美國政府從無償補助變有償入股，拿了英特爾9.9%股份，之後一定會想盡辦法救英特爾，英特爾會華麗轉身變成美國半導體製造的唯一希望嗎？而其他以為拿了無償補助的公司，是否也被會被要求比照辦理？

陸行之表示，可以從美國政府的角度，想想會怎麼救英特爾。

第一、 還沒正式宣布有針對性的半導體關稅？豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有？第二、先分割製造把美國客戶及台積電（2330）拉來入股及提供技轉？還是不計代價加碼資本開支，跟台積電力拼18A及以上更先進製程？

第三、還是來個美國版國產替代比例提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例？第四、更狠的是限制英特爾非美競爭者採購美國設備，材料，EDA tool等美國技術。第五、反托拉斯大刀出手？但他認為，這大概要等到英特爾扶不起來才會出手。

陸行之臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/16PZ42m3Ve/

陸行之 英特爾 美國商務部

延伸閱讀

經濟學人：美扶植英特爾 不如協助台積電

川普政府介入企業又一例 將取得10%英特爾股份

美國政府出111億美元挹注英特爾 川普竟稱「分文未花」

川普宣布無償取得英特爾10%的股權 價值110億美元

相關新聞

美國政府入股英特爾 陸行之提五大觀察方向

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）22日正式宣布，美國政府已取得英特爾（Intel）10%股權，對此，...

魏哲家晚宴作東 黃仁勳大讚：台積電團隊全世界最棒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天快閃來台，晚間他與台積電董事長魏哲家及經營團隊在台北市私廚用餐，由魏哲家作東請客；黃...

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台積電董事長魏哲家昨天晚間與輝達董事長黃仁勳用餐後，針對近期備受關注的的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表...

黃仁勳盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會

輝達執行長黃仁勳昨（22）日快閃台灣一天，這是他今年第三度訪台。他盛讚台積電是偉大的公司，將在AI時代繼續以驚人速度成長...

拒美入股 台積傳寧可退還補貼

美國官員透露，川普政府並未尋求把對英特爾的「晶片補助換股權」模式，比照辦理於台積電和美光等其他也獲得美國補助建廠的晶片製...

國發會主委劉鏡清透露 台積熊本二廠今年按計畫動工

台積電海外布局持續引發關注。國發會主委、身兼台積電法人董事的劉鏡清昨（22）日透露，台積電預計明年1至2月於日本熊本召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。