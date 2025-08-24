大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

全球無人機市場正朝著多元應用方向快速發展，工研院產科國際所研究發現，目前北美、歐洲和亞太地區是全球主要的市場，未來幾年增長率也將保持在較高水準，是發展無人機產業要持續關注的重點地區。

工研院產科國際所副總監薛毓弘表示，分析全球各地區的市場份額和年均複合成長率預測，包含北美、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲以及亞太地區等主要地區的相關數據。其中，北美地區在2024年的市場份額為41.1%。且北美地區在未來幾年內仍將保持相對高的市場增長率，是全球重要的市場。其次為歐洲與亞太地區，去年市場占比為23%，歐洲和亞太地區的複合年增長率較北美高，未來幾年可能會有較大的增長。

薛毓弘指出，無人機產業鏈則可大略區分為：零組件、軟體系統、無人機整機、應用服務等四大區塊。對台灣而言，零組件產業為台灣相對完整的產業，包含：馬達、電池模組、引擎、飛控系統、變速器系統等。至於，無人機軟體則是目前台灣產業積極投注資源發展的部分，包含：定位系統、通訊系統、影像傳輸與後處理、感測軟體、3D地圖等。

在整機市場方面，台灣則以多旋翼機與定翼機為主，其發展重量均屬中小型機。例如：中光電集團、雷虎（8033）、亞拓、璿元科技、新樂飛等。