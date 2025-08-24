大數字／軍事領域 最大應用市場
工研院產科國際所副總監薛毓弘表示，歸納無人機應用領域市場規模可以發現，軍事用途是目前最大的應用市場，以2024年市場規模分析，約占56%的市場比重，遙遙領先市占率第二的約30%商業用途。再者，政府公務用途也有一定程度的占比；最後則是一般娛樂消費用途。
薛毓弘指出，目前軍用領域持續主導市場需求，但國家邊境安控與監測應用，則將擴大帶動商業化應用發展。
根據國際產業調查機構Marketsand Markets的統計顯示，無人機的軍事應用在2024年市場規模為139億美元，2029年預計達到226億美元，五年間複合成長率為10.2%。而軍用無人機市場可再細分為：情報、監視和偵察 ；戰鬥作戰及軍用運輸三大類。
薛毓弘指出，觀察目前軍事運輸用無人機數量仍少，但具備成長潛力，因此兼具高酬載長航程的軍用無人機，將會是未來的潛力市場。
無人機的商業應去年市場規模為73億美元，2029年預計達到125億美元，複合成長率為11.3%。商用無人機的主要應用市場依序為：巡檢與監控、測繪與環境探勘、及物流運輸。
在政府公務應用方面，2024年市場為13.5億美元，預估2029年達到19億美元，複合成長率為7.2%。政府公務用無人機的主要應用市場為：邊境管理 、災害防治與救援 ，及警務偵防應變。工研院產科國際所觀測認為，政府公務應用無人機市場在未來五年將呈現穩定增長趨勢。
至於，一般消費者市場在去年也有21.5億美元規模，估2029年成長到27.5億美元，複合成長率為5.1%。
