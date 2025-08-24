快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

大數字／軍事領域 最大應用市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

工研院產科國際所副總監薛毓弘表示，歸納無人機應用領域市場規模可以發現，軍事用途是目前最大的應用市場，以2024年市場規模分析，約占56%的市場比重，遙遙領先市占率第二的約30%商業用途。再者，政府公務用途也有一定程度的占比；最後則是一般娛樂消費用途。

薛毓弘指出，目前軍用領域持續主導市場需求，但國家邊境安控與監測應用，則將擴大帶動商業化應用發展。

根據國際產業調查機構Marketsand Markets的統計顯示，無人機的軍事應用在2024年市場規模為139億美元，2029年預計達到226億美元，五年間複合成長率為10.2%。而軍用無人機市場可再細分為：情報、監視和偵察 ；戰鬥作戰及軍用運輸三大類。

薛毓弘指出，觀察目前軍事運輸用無人機數量仍少，但具備成長潛力，因此兼具高酬載長航程的軍用無人機，將會是未來的潛力市場。

無人機的商業應去年市場規模為73億美元，2029年預計達到125億美元，複合成長率為11.3%。商用無人機的主要應用市場依序為：巡檢與監控、測繪與環境探勘、及物流運輸。

在政府公務應用方面，2024年市場為13.5億美元，預估2029年達到19億美元，複合成長率為7.2%。政府公務用無人機的主要應用市場為：邊境管理 、災害防治與救援 ，及警務偵防應變。工研院產科國際所觀測認為，政府公務應用無人機市場在未來五年將呈現穩定增長趨勢。

至於，一般消費者市場在去年也有21.5億美元規模，估2029年成長到27.5億美元，複合成長率為5.1%。

規模 物流 成長率

延伸閱讀

影／敢不敢一起跳？特戰繩降樂天桃園球場第一視角曝光

美國防官員：駐華府國民兵即將配帶軍用武器

台股外資四天賣超千億 市場觀望Fed演說、台幣貶值

昶瑞搶進無人機模組

相關新聞

黃仁勳預告推出「新大腦」 輝達機器人鏈開趴

輝達（NVIDIA）預告，將在明（25）日推出「機器人新大腦」的產品，輝達執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」...

澄清美積電疑慮…魏哲家：美國不入股台積

台積電董事長魏哲家日前與輝達執行長黃仁勳用餐，針對近期備受關注的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表示，「他...

國巨收購芝浦價格又加碼 第四度調高 展現志在必得決心

被動元件大廠國巨昨（23）日宣布再度加碼收購芝浦電子（Shibaura Electronics），公開收購價格由每股6,...

大數字／全球無人機產業 規模起飛

從2022年2月開打至今的俄烏戰爭，到2023年10月以來爆發的以哈衝突，乃至於2025年6月以伊武裝戰事中，無人機都在...

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

全球無人機市場正朝著多元應用方向快速發展，工研院產科國際所研究發現，目前北美、歐洲和亞太地區是全球主要的市場，未來幾年增...

大數字／軍事領域 最大應用市場

工研院產科國際所副總監薛毓弘表示，歸納無人機應用領域市場規模可以發現，軍事用途是目前最大的應用市場，以2024年市場規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。