台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台積電董事長魏哲家昨天晚間與輝達董事長黃仁勳用餐後，針對近期備受關注的的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表示，「他們已經宣布不入股了！」，台積電變成美積電的疑慮可望消除。

稍早華爾街日報也披露川普政府正考慮入股獲得晶片法案補助的企業，但不會入股持續擴大在美投資的大型半導體公司，如台積電、美光等，此舉讓半導體產業的疑慮暫時獲得緩解。魏哲家回應媒體提問，證實美國白宮政府已打消入股台積電等已擴大在美國投資的半導體廠。

稍早美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC專訪時表示，釋出政府正在就收購英特爾10%股權進行談判，並暗示可能考慮收購其他公司股權，並引發美國政府也會將此模式套用在已獲補助的台積電、三星和美光等公司。

此議題並在上周引發投資人信心動搖，台積電股價連三個交易日呈現跌勢，市值蒸發逾1兆元。

不過台積電ADR今天隨美股強勁反彈，也呈現反彈上揚，漲幅逾2.7%。預料在成為美積電疑慮消除，下周可望重燃多頭信心，重新站上各均線之上。