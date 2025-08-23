聽新聞
三星與英特爾「大猩猩」組隊 難撼動護國神山
台積電（2330）穩坐晶圓代工龍頭寶座，近日傳出三星可能與英特爾結盟，外界認為，雖然兩家在半導體市場都具份量，不過短期內仍難撼動台積電地位。
對三星與英特爾來說，如果敲定三星入股英特爾，英特爾將部分外包生產晶片訂單給三星，那就是各取所需，兩者是代工廠與客戶間的合作關係，對業界來說，部分既有訂單分配會挪移。
不過，英特爾沒有放棄晶圓代工業務，這部分與三星仍是競爭狀態，就如同英特爾雖下單台積電，但仍在擴展晶圓代工版圖，競爭可能性依然存在。
只是英特爾與三星不管怎麼結盟，這兩家曾是台積電創辦人張忠謀眼中的「重磅大猩猩」，在晶圓代工市場仍要面對一個難解老問題，就是擁有品牌業務，不免會讓客戶有顧慮，導致可擴展的潛在客戶範圍受限。
這一點正是台積電競爭優勢，絕對不與客戶競爭，客戶的成功就是台積電的成功。尤其放眼AI時代，關於高效能運算（HPC）與AI訂單，不管是品牌晶片或特殊應用IC（ASIC），台積電勝券在握，其他人愈慢打下相關基礎，想看到台積電的車尾燈就會愈來愈難。
