快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

三星與英特爾「大猩猩」組隊 難撼動護國神山

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）穩坐晶圓代工龍頭寶座，近日傳出三星可能與英特爾結盟，外界認為，雖然兩家在半導體市場都具份量，不過短期內仍難撼動台積電地位。

對三星與英特爾來說，如果敲定三星入股英特爾，英特爾將部分外包生產晶片訂單給三星，那就是各取所需，兩者是代工廠與客戶間的合作關係，對業界來說，部分既有訂單分配會挪移。

不過，英特爾沒有放棄晶圓代工業務，這部分與三星仍是競爭狀態，就如同英特爾雖下單台積電，但仍在擴展晶圓代工版圖，競爭可能性依然存在。

只是英特爾與三星不管怎麼結盟，這兩家曾是台積電創辦人張忠謀眼中的「重磅大猩猩」，在晶圓代工市場仍要面對一個難解老問題，就是擁有品牌業務，不免會讓客戶有顧慮，導致可擴展的潛在客戶範圍受限。

這一點正是台積電競爭優勢，絕對不與客戶競爭，客戶的成功就是台積電的成功。尤其放眼AI時代，關於高效能運算（HPC）與AI訂單，不管是品牌晶片或特殊應用IC（ASIC），台積電勝券在握，其他人愈慢打下相關基礎，想看到台積電的車尾燈就會愈來愈難。

台積電 英特爾 晶圓代工

延伸閱讀

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

川普最快本周祭晶片關稅！專家：1企業是贏家 台積電恐付更高代價

川普想入股台積電…她舉英特爾「根本不夠賠」：這個大錢坑誰敢跳誰死

相關新聞

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台積電董事長魏哲家昨天晚間與輝達董事長黃仁勳用餐後，針對近期備受關注的的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表...

業界分析黃仁勳目前兩大經營重點 台積電是其一的重中之重

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日快閃台灣，行程滿檔，主要都是與台積電（2330）相關人士會晤。業界人士分析，現在對...

影／黃仁勳與魏哲家共進晚餐 離開前大方幫粉絲簽名

輝達執行長黃仁勳今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家等人在三六食府共進晚餐，黃仁勳也不吝嗇再次稱讚台積電，用完餐後在離...

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回：聽完這些話 你會覺得要買股票

輝達執行長黃仁勳與台積電分享他的經營哲學延伸到三六食府，台積電晚間在三六食府設宴款待這位重量級大客戶，除了董事長魏哲家做...

國發會主委劉鏡清透露 台積熊本二廠今年按計畫動工

台積電海外布局持續引發關注。國發會主委、身兼台積電法人董事的劉鏡清昨（22）日透露，台積電預計明年1至2月於日本熊本召開...

三星與英特爾兩隻大猩猩組隊 難撼動護國神山

台積電穩坐晶圓代工龍頭寶座，近日傳出三星可能與英特爾結盟，外界認為，雖然兩家在半導體市場都具份量，不過短期內仍難撼動台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。