國發會主委劉鏡清透露 台積熊本二廠今年按計畫動工

台積電（2330）海外布局持續引發關注。國發會主委、身兼台積電法人董事的劉鏡清昨（22）日透露，台積電預計明年1至2月於日本熊本召開董事會，屆時將就二廠討論更具體的生產計畫。

他強調，熊本第二座晶圓廠仍維持今年內動工時程，沒有改變。雖然台積電因應川普政府要求強化赴美投資，但「日本的優先順位不會下降」。

劉鏡清8月中率團訪日，希望在地方創生、產業發展及新創等領域深化交流。不過，由於其台積電法人董事身分，日媒訪問時特別詢問台積電海外布局。他回應，美方確實施壓企業加大投資，但日本的戰略地位不受影響。

目前台積電熊本第一座晶圓廠已於2024年底量產，二廠動工則自原訂2025年第1季延後，引發關切。對此，劉鏡清再次強調計畫不變，並坦言若持續延宕，恐造成人才確保難度升高。