鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

拒美入股 台積傳寧可退還補貼

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
台積電董事長魏哲家今年初曾表示，台積電的美國投資是客戶需求驅動，只要求公平，不怕競爭，「就算沒有補助也不怕」。路透
美國官員透露，川普政府並未尋求把對英特爾的「晶片補助換股權」模式，比照辦理於台積電（2330）和美光等其他也獲得美國補助建廠的晶片製造商。據傳台積電曾經初步討論，若美國政府要求入股，就返還補貼。

針對相關傳聞，台積電昨（22）日沒有回應。不過，台積電董事長魏哲家今年初曾表示，台積電的美國投資是客戶需求驅動，只要求公平，不怕競爭，「就算沒有補助也不怕」。

綜合彭博資訊、路透及華爾街日報報導，在美國商務部長盧特尼克證實正與英特爾洽談，將晶片補助轉換為英特爾10%持股後，引發產業主管擔心美國政府也可能對台積電、美光及三星等也獲得美國晶片補貼的晶片業者，採用相同模式。

知情人士指出，台積電主管曾初步討論，若川普政府要求成為台積電股東，就返還補貼。台積電亞利桑那晶圓廠計畫可獲得多達66億美元的補貼；但知情人士說，台積電從未大幅仰賴美國財務支持。

不過，美國官員透露，川普政府並未尋求入股台積電這類正加碼投資美國的企業，「商務部並未尋求持有台積電和美光股權」，正加碼對美投資承諾的企業，不會被施壓以股權換取晶片法資金，也就是說，未加碼投資承諾的企業，可能必須給予政府股權，換得補貼。

台積電3月於白宮宣布擴大投資美國1,000億美元的計畫，美光也在6月加碼投資計畫。台積電、美光及三星都能獲得晶片法補助，但多數補貼都還沒發放。

商務部負責監督527億美元的晶片法補助，盧特尼克持續要求獲得晶片法補貼的企業，提高對美國總投資額，希望為美國納稅人協商更好的條件。

晶片法初始構想為吸引台積電等製造商到美國建廠製造產品，但該補貼計畫執行進度緩慢、政權更迭造成的不確定性及關稅緊張，都對其效益造成阻礙。

盧特尼克要說服英特爾把補貼轉換成股權，也可能招來英特爾股東以先前協議內容提起訴訟挑戰。晶片法要求，獲得補助者要把高於特定水準的獲利，分享給政府。

台積電先前已宣布擬加碼美國投資，總投資額1,650億美元，其中亞利桑那州第一座晶圓廠已於去年第4季量產，第二座廠也完成建設，預計將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。當地第三座晶圓廠已開始動工，台積電正考慮加快生產進度，後續還有四、五、六座晶圓廠，以及二座先進封裝廠、一間研發中心的建設計畫。

晶片 台積電 美國商務部

相關新聞

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台積電董事長魏哲家昨天晚間與輝達董事長黃仁勳用餐後，針對近期備受關注的的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表...

黃仁勳盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會

輝達執行長黃仁勳昨（22）日快閃台灣一天，這是他今年第三度訪台。他盛讚台積電是偉大的公司，將在AI時代繼續以驚人速度成長...

拒美入股 台積傳寧可退還補貼

美國官員透露，川普政府並未尋求把對英特爾的「晶片補助換股權」模式，比照辦理於台積電和美光等其他也獲得美國補助建廠的晶片製...

黃仁勳：希望各種形式的能源都能夠被探索 台積電前景光明

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日談及能源議題時表示，未來AI將無所不在，這個新產業需要AI工廠，以驅動世界各地的新...

輝達傳要供應商停產H20 已通知鴻海、三星、Amkor暫停相關作業

知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）已要求鴻海集團、三星電子和Amkor等供應商，暫停H20晶...

業界分析黃仁勳目前兩大經營重點 台積電是其一的重中之重

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日快閃台灣，行程滿檔，主要都是與台積電（2330）相關人士會晤。業界人士分析，現在對...

