拒美入股 台積傳寧可退還補貼

美國官員透露，川普政府並未尋求把對英特爾的「晶片補助換股權」模式，比照辦理於台積電（2330）和美光等其他也獲得美國補助建廠的晶片製造商。據傳台積電曾經初步討論，若美國政府要求入股，就返還補貼。

針對相關傳聞，台積電昨（22）日沒有回應。不過，台積電董事長魏哲家今年初曾表示，台積電的美國投資是客戶需求驅動，只要求公平，不怕競爭，「就算沒有補助也不怕」。

綜合彭博資訊、路透及華爾街日報報導，在美國商務部長盧特尼克證實正與英特爾洽談，將晶片補助轉換為英特爾10%持股後，引發產業主管擔心美國政府也可能對台積電、美光及三星等也獲得美國晶片補貼的晶片業者，採用相同模式。

知情人士指出，台積電主管曾初步討論，若川普政府要求成為台積電股東，就返還補貼。台積電亞利桑那晶圓廠計畫可獲得多達66億美元的補貼；但知情人士說，台積電從未大幅仰賴美國財務支持。

不過，美國官員透露，川普政府並未尋求入股台積電這類正加碼投資美國的企業，「商務部並未尋求持有台積電和美光股權」，正加碼對美投資承諾的企業，不會被施壓以股權換取晶片法資金，也就是說，未加碼投資承諾的企業，可能必須給予政府股權，換得補貼。

台積電3月於白宮宣布擴大投資美國1,000億美元的計畫，美光也在6月加碼投資計畫。台積電、美光及三星都能獲得晶片法補助，但多數補貼都還沒發放。

商務部負責監督527億美元的晶片法補助，盧特尼克持續要求獲得晶片法補貼的企業，提高對美國總投資額，希望為美國納稅人協商更好的條件。

晶片法初始構想為吸引台積電等製造商到美國建廠製造產品，但該補貼計畫執行進度緩慢、政權更迭造成的不確定性及關稅緊張，都對其效益造成阻礙。

盧特尼克要說服英特爾把補貼轉換成股權，也可能招來英特爾股東以先前協議內容提起訴訟挑戰。晶片法要求，獲得補助者要把高於特定水準的獲利，分享給政府。

台積電先前已宣布擬加碼美國投資，總投資額1,650億美元，其中亞利桑那州第一座晶圓廠已於去年第4季量產，第二座廠也完成建設，預計將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。當地第三座晶圓廠已開始動工，台積電正考慮加快生產進度，後續還有四、五、六座晶圓廠，以及二座先進封裝廠、一間研發中心的建設計畫。