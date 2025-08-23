黃仁勳盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會

輝達執行長黃仁勳昨（22）日快閃台灣一天，這是他今年第三度訪台。他盛讚台積電是偉大的公司，將在AI時代繼續以驚人速度成長，未來將會有名為「AI（人工智慧）工廠」的新產業來到台灣，台灣非常擅長製造和生產，即便是AI也需要被「生產」出來，這對台灣來說是大好機會。

黃仁勳下午受邀造訪台積電發表演說，傍晚拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。

黃仁勳表示，Blackwell Ultra GB300已全面投產，產量正在成功提升。台積電及輝達所有生態系合作夥伴，像是鴻海、廣達、緯創、緯穎、華碩和技嘉都做得非常好，因此Blackwell Ultra的產量提升得非常成功。

輝達為全球AI晶片霸主，黃仁勳表示，輝達將推出下一代更先進的Rubin平台，目前有六種產品設計定案並下單於台積電，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片，以及矽光子交換器晶片等。他也感謝台積電生產Blackwell平台與B300晶片，生產提升的表現令人驚豔，目前Blackwell Ultra平台已經在全力生產中。

談到AI發展趨勢，黃仁勳指出，台灣的產業因為AI革命而蓬勃發展，所有的公司也都在成長，他們做得非常出色，「台灣需要能源，很多的能源。」他表示，有一個名為「AI工廠」的新產業將來到台灣，現在有晶片工廠、電腦工廠，未來將會有AI工廠。台灣非常擅長製造和生產，即便是人工智慧也需要被「生產」出來，這對台灣是個大好機會，可以一馬當先並引領下一場革命。

黃仁勳說，很期待台灣能有更多的工廠，輝達已和鴻海開始第一座工廠，希望能建立更多工廠。對於市場近期猜測美政府推動用入股換晶片法案補助的構想，也可能適用台積電，黃仁勳認為，台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，也是很好的投資標的，任何想買台積電股票的都是聰明人。