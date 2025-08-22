黃仁勳：希望各種形式的能源都能夠被探索 台積電前景光明
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日談及能源議題時表示，未來AI將無所不在，這個新產業需要AI工廠，以驅動世界各地的新基礎建設，而這對台灣來說是個絕佳機會。這些AI工廠需要能源，否則產業無法成長，世界需要能源來前進，希望各種形式的能源都能夠被探索，現在有潔淨碳、太陽能、風能等，核能也可以是個好選擇。
黃仁勳指出，台灣是一個非常大的電子製造生態系統的中心，擁有很多了不起的公司，這些業者都將受益於下一代AI革命，也就是機器人技術。
黃仁勳同時盛讚台積電（2330）是偉大的公司，將在AI時代繼續以驚人速度成長，且非常擅長所做之事，前景光明。
