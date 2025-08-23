黃仁勳訪台積電 確保供應無虞

輝達執行長黃仁勳昨（22）日快閃台灣，行程滿檔，主要都是與台積電（2330）相關人士會晤。業界人士分析，現在對黃仁勳來說有兩大經營重點，一是因應地緣政治影響，二是確保供應鏈運作無虞，而台積電正是輝達供應鏈的重中之重。

台積電是輝達的主要晶圓代工廠，這次黃仁勳的行程除了先行拜會台積電高層並發表演講，也造訪台積電創辦人張忠謀，晚上還在台北的三六食府餐廳與台積電董事長魏哲家等人共進晚餐，等於一整天的重要行程幾乎都與台積電相關。

黃仁勳透露，他在昨日演講中談到台積電與輝達一起經歷的旅程，以及這些年來輝達如何重塑自己、AI革命與新產業的創造等，還有該公司現在做與未來要做的工作等。

輝達在台灣擁有眾多供應鏈廠商，於前幾次訪台時，黃仁勳還特地宴請供應鏈合作夥伴。黃仁勳表示，台灣是一個非常大的電子製造生態系統的中心，擁有很多了不起的公司，這些業者都將受益於下一代AI革命，也就是機器人技術。他強調，未來AI將無所不在，這個新產業需要AI工廠，以驅動世界各地的新基礎建設，而這對台灣來說是個絕佳機會。

此外，眾所周知黃仁勳與張忠謀擁有多年好交情，他說自己昨日與張忠謀一同喝了雞尾酒，補祝賀張忠謀生日快樂。黃仁勳也提到他與張忠謀都是威士忌同好，每年他都會送張忠謀一個新的威士忌杯，這個習慣已行之有年。