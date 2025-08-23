黃仁勳：新晶片銷陸由美決定
輝達執行長黃仁勳昨（22）日表示，輝達正與美國協商在中國大陸銷售H20的下一代晶片，但「由美國政府決定，輝達持續協商中，現在還太早，無法得知結果。」
黃仁勳強調，他很感謝川普政府許可該公司H20晶片銷陸，而中國大陸政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應從來沒有這樣的後門存在，目前正持續與其溝通。輝達準備了很多H20晶片，正等待客戶下單，而接單之後還可以生產更多。輝達的聲明則說，該公司持續管理供應鏈，以因應市況。
黃仁勳認為，目前正處於新工業革命開端，很感謝美國政府已許可其產品銷陸，中國大陸也需要擴展其AI服務，因此相信市場需求很大。H20銷陸對於美國與大陸都有好處，包括AI開發者、模型與應用，都對美國相關技術堆疊至關重要，而且不管有沒有美國，AI都會在全球各地持續發展。當相關產業正在形成之際，現在應該盡可能地讓美國的AI技術能出口。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言