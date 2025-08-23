黃仁勳：新晶片銷陸由美決定

輝達執行長黃仁勳昨（22）日表示，輝達正與美國協商在中國大陸銷售H20的下一代晶片，但「由美國政府決定，輝達持續協商中，現在還太早，無法得知結果。」

黃仁勳強調，他很感謝川普政府許可該公司H20晶片銷陸，而中國大陸政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應從來沒有這樣的後門存在，目前正持續與其溝通。輝達準備了很多H20晶片，正等待客戶下單，而接單之後還可以生產更多。輝達的聲明則說，該公司持續管理供應鏈，以因應市況。

黃仁勳認為，目前正處於新工業革命開端，很感謝美國政府已許可其產品銷陸，中國大陸也需要擴展其AI服務，因此相信市場需求很大。H20銷陸對於美國與大陸都有好處，包括AI開發者、模型與應用，都對美國相關技術堆疊至關重要，而且不管有沒有美國，AI都會在全球各地持續發展。當相關產業正在形成之際，現在應該盡可能地讓美國的AI技術能出口。