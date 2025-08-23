快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

輝達傳要供應商停產H20 已通知鴻海、三星、Amkor暫停相關作業

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導
美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）已要求鴻海集團、三星電子和Amkor等供應商，暫停H20晶片的相關生產作業。聯合報系資料照
知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）已要求鴻海集團、三星電子和Amkor等供應商，暫停H20晶片的相關生產作業，在輝達下周將公布財報前，帶來一絲隱憂。輝達股價22日在美股早盤上漲逾1.2%。

鴻海（2317）昨（22）日沒有回應相關訊息。不過，該公司持續看好AI伺服器產業的未來發展。

輝達H20銷陸大事紀
鴻海輪值CEO楊秋瑾先前表示，綜觀全球幾大雲端服務供應商（CSP）客戶對於AI業務的資本支出持續擴大，市場所反映出的訊號，印證AI不是一時的熱潮，而是一場真正的產業革命，是結構性、長期性的成長趨勢，預期市場對高效能算力的需求，還會持續升溫，鴻海的目標很清楚，就是在這場AI的浪潮中，要幫助客戶掌握這一波快速成長的機會。

綜合路透與美國科技媒體The Information的報導，輝達已要求鴻海集團停止H20晶片的相關作業，本周也已通知Amkor和三星停止H20的相關生產，因為輝達想先銷售既有庫存。Amkor處理H20的先進封裝事宜，三星供應高頻寬半導體（HBM），鴻海集團處理後端作業。

輝達傳出暫停生產H20，引發這些產品需求的疑慮，在輝達27日（美國時間）將公布上季財報之際，增添不安氛圍，也顯示輝達終於爭取到川普政府放行H20銷往中國大陸市場後，再度遭遇顛簸。北京當局已對H20的資安風險表達疑慮，據傳也已發送通知給國內企業，希望勸退企業，部分業者已暫停下單甚至砍單。

華爾街分析師認為，輝達短期有望從中國大陸市場進帳一些營收，不過大家對其長期前景的看法卻莫衷一是。

摩根士丹利（大摩）分析師摩爾認為，因為對陸銷售晶片的政策不確定性太高，他難以有信心地把中國大陸營收納入對輝達事業的預估。

BCA研究公司首席地緣政治策略師葛特肯預期，由於中國大陸國內晶片業還在「追趕」，輝達近期可能從中國大陸進帳一些營收，但是美中技術都有可能出現突破或是用於軍事用途，可能促使華府設下更為嚴苛的壁壘。

Piper Sandler分析師庫瑪則較樂觀，看好中國大陸需求能為輝達本季貢獻多達60億美元的營收，2026年底將增至多達160億美元。

