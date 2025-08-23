聽新聞
黃仁勳快閃抵台！為張忠謀慶生 還宣布對台大計畫

聯合報／ 記者簡永祥楊正海李承穎、編譯季晶晶／綜合報導
輝達執行長黃仁勳（左）昨快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人共進晚餐，用完餐後幫粉絲簽名，有粉絲同時拿到兩人簽名。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）昨快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人共進晚餐，用完餐後幫粉絲簽名，有粉絲同時拿到兩人簽名。記者余承翰／攝影

AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳昨日快閃來台，不僅對台積電經營階層大談他自己的經營哲學，也首度談到Rubin不只是一款晶片，也是AI工廠的名字，這款晶片現已完成產品設計定案；他也指出，未來會有名為「AI工廠」的新產業來到台灣，這對於台灣來說是一個大好機會。

黃仁勳昨早抵台、晚間就離開台灣，這是他今年第三度造訪台灣。台積電證實，黃仁勳此次快閃來台，主要是到台積電新竹總部進行專題演講、分享他的經營哲學，並在台北與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，他特地準備全新威士忌酒杯為張忠謀慶生，並在結束一天緊湊行程前，與台積電董事長魏哲家共進晚餐後離台。

黃仁勳、魏哲家昨晚在三六食府用餐時，接受媒體訪問。黃仁勳指出，台積電與輝達開始展開新世代晶片生產，「不只是晶片，是AI工廠叫Rubin。我們有六個新晶片，包括中央處理器、繪圖處理器、NVLink交換器晶片、網通晶片和矽光子晶片等，都在台積電工廠內生產。這個晶片同時完成產品設計定案，謝謝台積電主管，接下來幾個月很忙，非常感謝他們為我們努力。」

魏哲家隨後笑著回應媒體說：「你聽了他說的這些話，你會覺得說要趕快買股票。」

除了新品準備量產，外界也關注輝達台灣總部地上權待解等問題。黃仁勳昨期望地方政府協助，讓輝達投入建設，北市府已修法規範「專案設定地上權予特定對象」機制；但新壽無意解約，想按照契約蓋好後再移轉給輝達，雙方還在協商。

北市府日前發函內政部，詢問能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部函文表示市府可自訂辦法辦理，市府隨後訂定「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，條例草案已經公告，預定本月廿九日法務局開審查會議，確定後送市政會議決議，通過後報議會備查。

先前市府曾建議新壽解約，避免市府被控圖利，好促成輝達進駐，但新壽無意解約。市府內部人士表示，還是希望回到合約，蓋好取得使用執照，即可以直接移轉，也符合契約。

美科技媒體The Information及路透廿一日引述知情人士報導，輝達要求南韓三星電子和總部在美國亞利桑那州的艾克爾國際科技等零組件供應商，停止專為中國大陸市場設計的Ｈ２０人工智慧晶片相關生產。這兩家公司均尚未對此置評。輝達也已要求鴻海集團停止Ｈ２０的相關處理作業。鴻海是Ｈ２０零組件供應商之一，負責後端處理。

輝達聲明，「如同（美中）這兩個政府所認知，Ｈ２０不是軍事產品，也不用於政府基礎設施。中國政府的運作不會仰賴美國晶片，就像美國政府不會仰賴中國的一樣」。

