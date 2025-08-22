快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

Google拿下Meta大單 廣達、英業達大啖商機

經濟日報／ 記者林薏茹蕭君暉／台北報導

隨著Google拿下Meta雲端伺服器大單，將催動龐大的伺服器需求商機，法人看好，Google AI伺服器主力協力廠鴻海（2317）、廣達、英業達等，將同步大啖商機。

法人表示，全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS、Google、微軟與Meta，持續擴大資本支出，並擴張雲端業務，可望帶動AI伺服器出貨量跟著增長，AI伺服器供應商鴻海、廣達、緯穎、緯創與英業達等，均可望沾光。

鴻海輪值CEO楊秋瑾之前表示，鴻海的目標很清楚，就是在這場AI的浪潮中，要幫助客戶掌握這一波快速成長的機會。

廣達為Google伺服器主力供應商之一，廣達上半年AI伺服器占整體伺服器比重已超過六成。廣達表示，輝達GB200伺服器產品已開始量產，良率有所改善，客戶正從GB200過渡至新一代的GB300平台，GB300 9月起將逐步放量，良率提升速度會比GB200來得快。

AI 廣達 伺服器

相關新聞

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台積電董事長魏哲家昨天晚間與輝達董事長黃仁勳用餐後，針對近期備受關注的的美國總統川普研擬晶片補助款入股台積電等公司一事表...

黃仁勳盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會

輝達執行長黃仁勳昨（22）日快閃台灣一天，這是他今年第三度訪台。他盛讚台積電是偉大的公司，將在AI時代繼續以驚人速度成長...

拒美入股 台積傳寧可退還補貼

美國官員透露，川普政府並未尋求把對英特爾的「晶片補助換股權」模式，比照辦理於台積電和美光等其他也獲得美國補助建廠的晶片製...

黃仁勳：希望各種形式的能源都能夠被探索 台積電前景光明

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日談及能源議題時表示，未來AI將無所不在，這個新產業需要AI工廠，以驅動世界各地的新...

輝達傳要供應商停產H20 已通知鴻海、三星、Amkor暫停相關作業

知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）已要求鴻海集團、三星電子和Amkor等供應商，暫停H20晶...

業界分析黃仁勳目前兩大經營重點 台積電是其一的重中之重

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日快閃台灣，行程滿檔，主要都是與台積電（2330）相關人士會晤。業界人士分析，現在對...

