Google拿下Meta大單 廣達、英業達大啖商機

隨著Google拿下Meta雲端伺服器大單，將催動龐大的伺服器需求商機，法人看好，Google AI伺服器主力協力廠鴻海（2317）、廣達、英業達等，將同步大啖商機。

法人表示，全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS、Google、微軟與Meta，持續擴大資本支出，並擴張雲端業務，可望帶動AI伺服器出貨量跟著增長，AI伺服器供應商鴻海、廣達、緯穎、緯創與英業達等，均可望沾光。

鴻海輪值CEO楊秋瑾之前表示，鴻海的目標很清楚，就是在這場AI的浪潮中，要幫助客戶掌握這一波快速成長的機會。

廣達為Google伺服器主力供應商之一，廣達上半年AI伺服器占整體伺服器比重已超過六成。廣達表示，輝達GB200伺服器產品已開始量產，良率有所改善，客戶正從GB200過渡至新一代的GB300平台，GB300 9月起將逐步放量，良率提升速度會比GB200來得快。