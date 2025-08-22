快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
知情人士透露，Google傳出已與Meta達成協議。路透
知情人士透露，Google傳出已與Meta達成協議，Meta未來六年將投入超過百億美元（約新台幣3,067億元），採購Google雲端（Google Cloud）伺服器等雲端服務。這也是Google雲端成立17年來，規模數一數二的雲端協議，積極追趕亞馬遜AWS與微軟Azure的市占率。

綜合彭博資訊與美國科技媒體The Information報導，Meta與Google的協議主要聚焦人工智慧（AI）基礎設施，未來六年將能使用Google雲端（Google Cloud）的伺服器資源，迅速讓運算能力上線，包括能取得Google資料中心內的輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）運算資源。

Google正積極爭取大型雲端合約，以追趕在雲端基礎設施領域領先的亞馬遜AWS和微軟Azure，今年初便拿下成功拿下OpenAI的雲端業務訂單。

但對Google來說，與Meta的協議代表Google雲端服務的羽翼更豐，顯示其能力強到足以和勁敵達成協議。Google和Meta不只在數位廣告領域競爭，還在人工智慧（AI）、虛擬／擴增實境（VR／AR）等領域較勁。Google過去幾個月來已贏得競爭對手的協議，並吸引AI新創公司。

Google雲端事業過去幾季的成長和利潤日增，已驅動Google母公司Alphabet股價大漲。Google雲端上季營收成長32%，增速遠超過Alphabet整體的13.8%。

Meta則持續擴增運算資源，除了自行經營資料中心，也已陸續和AWS及Azure簽訂租賃雲端伺服器的協議，該公司也向甲骨文與CoreWeave租賃雲端伺服器，並且因此和蘋果、OpenAI同為雲端運算大客戶。Meta指出，2025年支出預估介於1,140億至1,180億美元。Meta正大力投資AI基礎設施與人才，擴建Llama模型系列，並將AI技術整合至全系列服務。

