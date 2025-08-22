快訊

魏哲家晚宴作東 黃仁勳大讚：台積電團隊全世界最棒

中央社／ 台北22日電
輝達執行長黃仁勳（左）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人在三六食府共進晚餐，並在用完餐後走出來幫粉絲簽名，一名粉絲幸運同時拿到兩人的簽名。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，晚間他與台積電董事長魏哲家及經營團隊在台北市私廚用餐，由魏哲家作東請客；黃仁勳提到，台積電為輝達打造全新晶片，接下來幾個月會非常忙碌，他大讚台積電經營團隊是「全世界最棒」，自己度過了美好一天。

晚宴結束後，黃仁勳搭乘私人專機於晚間10時6分飛離松山機場，結束近13小時旋風行程。

黃仁勳與魏哲家的好交情，在晚餐空檔共同受訪時展露無遺。魏哲家表示，很榮幸邀請身價高達新台幣4兆元的黃仁勳來台積電演說；一旁的黃仁勳打趣回應，「就算這樣晚餐還是你請客」。

魏哲家則笑說沒問題，「只要你接受我的晶圓報價」；黃仁勳也給予肯定回覆，語畢兩人開心大笑。

魏哲家指出，黃仁勳是台積電的好朋友，雖然他是客戶，但他是一位非常好的客戶，很高興邀請黃仁勳來台灣，對台積電員工們發表演說，那是一場非常精彩的演講，「告訴我們如何讓你的公司成功。」

黃仁勳說，回想台積電跟他剛開始合作時，新一代的晶片就只是一顆晶片。如今台積電和他一起打造的，不再只是一顆新晶片，而是一座新的人工智慧（AI）工廠，這座AI工廠和新世代就叫做Rubin。

黃仁勳表示，輝達與台積電剛設計定案（tapeout）6款全新晶片，包括新的中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、網路晶片、NVLink交換器、Spectrum乙太網路交換器、矽光子處理器，雙方在同一時間將這些晶片設計定案。

「所以，我來是為了感謝台積電的主管們，他們在接下來的幾個月將會非常非常忙碌」，黃仁勳說，Blackwell晶片的量產爬升非常成功，台積電做得很出色，現在有了名為Rubin的新一代產品，在每一個環節都是最先進的技術。

針對OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近期提及AI市場過熱、出現泡沫化疑慮，黃仁勳認為，阿特曼說的是很多AI投資者會虧錢，「這當然是真的」，因為市場上有一大堆公司形成長尾效應，其中很多不會成功，這就是風險投資的本質，「但很明顯的是，AI正在創造巨額營收。」

黃仁勳進一步指出，在AI領域，史上成長最快的軟體公司正在此刻發生，像是OpenAI、Anthropic等；雖然在Google內部看不出來，但AI模型Gemini是成長極為快速的業務，這些成長飛快的AI公司名單隨處可見。

