華邦電以文化＋數據＋產品三箭齊發 領航科技業淨零

記憶體大廠華邦電（2344）以「碳會計、以大帶小、綠色產品」三路並進衝刺淨零。董事長焦佑鈞22日於「2025台新新光淨零高峰論壇」指出，公司以「以綠色半導體技術，豐富人類生活的隱形冠軍」為願景，在 AI 賦能趨勢下，以誠信經營、團隊、熱情學習、積極創新、永續貢獻為文化底座，讓減碳與生活／產品品質同步提升。

華邦將「文化」落為日常行為設計，例如透過會議用水等細節，示範「不犧牲體驗、又能減碳」的做法，強調永續與品質必須同時成立。治理層面，2024年導入「碳會計」：把金錢會計的計量單位改為「碳的重量」，串接溫室氣體盤查、產品碳足跡與排放管理三大模組。採購端推動「價格＋碳重量」雙報價並設置過渡選項，先把數據蒐整做實，再輔導供應商提升。

在淨零路徑上，華邦已完成 2024 年盤查；後續將優先以灰電轉綠電處理用電相關排放，直接排放以減量為先、輔以植樹造林中和；並透過「以大帶小」與供應鏈共同推進碳盤查與減碳，形成可量可驗的長期路徑。

產品面，華邦自 2001 年以 SPI NOR 推動縮小封裝、減少用料，長期導向產品碳含量下降；目前世界約 99% NOR已改採該形式。公司並於產品層級揭露碳含量，提供「低碳版／一般版」雙方案與對應價格，讓客戶依成本與碳自由選擇，將減碳轉化為清楚透明的商業價值；其中灰電與綠電的碳差可由電力單位數據精準量化，支撐市場溝通。

面向永續資訊揭露新規，焦佑鈞強調以平台集思、共創方法論，持續用科學與數據治理把成果做實，期盼把台灣的實務經驗打造成可被國際參照的範本，以文化＋數據＋產品三箭齊發，領航科技產業邁向淨零。