快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

華邦電以文化＋數據＋產品三箭齊發 領航科技業淨零

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
記憶體大廠華邦電董事長焦佑鈞。記者朱子呈／攝影
記憶體大廠華邦電董事長焦佑鈞。記者朱子呈／攝影

記憶體大廠華邦電（2344）以「碳會計、以大帶小、綠色產品」三路並進衝刺淨零。董事長焦佑鈞22日於「2025台新新光淨零高峰論壇」指出，公司以「以綠色半導體技術，豐富人類生活的隱形冠軍」為願景，在 AI 賦能趨勢下，以誠信經營、團隊、熱情學習、積極創新、永續貢獻為文化底座，讓減碳與生活／產品品質同步提升。

華邦將「文化」落為日常行為設計，例如透過會議用水等細節，示範「不犧牲體驗、又能減碳」的做法，強調永續與品質必須同時成立。治理層面，2024年導入「碳會計」：把金錢會計的計量單位改為「碳的重量」，串接溫室氣體盤查、產品碳足跡與排放管理三大模組。採購端推動「價格＋碳重量」雙報價並設置過渡選項，先把數據蒐整做實，再輔導供應商提升。

在淨零路徑上，華邦已完成 2024 年盤查；後續將優先以灰電轉綠電處理用電相關排放，直接排放以減量為先、輔以植樹造林中和；並透過「以大帶小」與供應鏈共同推進碳盤查與減碳，形成可量可驗的長期路徑。

產品面，華邦自 2001 年以 SPI NOR 推動縮小封裝、減少用料，長期導向產品碳含量下降；目前世界約 99% NOR已改採該形式。公司並於產品層級揭露碳含量，提供「低碳版／一般版」雙方案與對應價格，讓客戶依成本與碳自由選擇，將減碳轉化為清楚透明的商業價值；其中灰電與綠電的碳差可由電力單位數據精準量化，支撐市場溝通。

面向永續資訊揭露新規，焦佑鈞強調以平台集思、共創方法論，持續用科學與數據治理把成果做實，期盼把台灣的實務經驗打造成可被國際參照的範本，以文化＋數據＋產品三箭齊發，領航科技產業邁向淨零。

減碳 綠電

延伸閱讀

國民黨智庫：核能網路聲量竄升 討論聚焦供電、電價與減碳

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

相關新聞

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回：聽完這些話 你會覺得要買股票

輝達執行長黃仁勳與台積電分享他的經營哲學延伸到三六食府，台積電晚間在三六食府設宴款待這位重量級大客戶，除了董事長魏哲家做...

影／黃仁勳與魏哲家共進晚餐 離開前大方幫粉絲簽名

輝達執行長黃仁勳今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家等人在三六食府共進晚餐，黃仁勳也不吝嗇再次稱讚台積電，用完餐後在離...

黃仁勳：AI工廠新產業將到來 台灣擅長製造有大好機會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台一天，他傍晚結束拜訪台積電創辦人張忠謀夫婦的行程受訪表示，未來將會有名為「A...

劉鏡清：台積電明年1、2月將於日本熊本舉行董事會

全球晶圓代工龍頭台積電海外布局受到矚目，國發會主委劉鏡清身兼台積電法人董事，他接受日媒訪問時透露，台積電明年1至2月左右...

黃仁勳赴台積電演講分享經營哲學 為張忠謀慶生並和魏哲家餐敘

AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，台積電證實，他除趕往台積電新竹總部進行專題演講，主題是分享他...

輝達對台積電先進封裝需求大增 3年晶片藍圖一次看

輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）晶片市場面臨對手步步進逼，執行長黃仁勳在今年3月舉辦的GTC年度技術大會上，一口氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。