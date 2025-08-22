影／黃仁勳與魏哲家共進晚餐 離開前大方幫粉絲簽名

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）今天快閃來台，晚上在三六食府用完晚餐後走出來幫粉絲簽名。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家等人在三六食府共進晚餐，黃仁勳也不吝嗇再次稱讚台積電，用完餐後在離開前也大方幫粉絲簽名。

輝達執行長黃仁勳（前）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（後）等人在三六食府共進晚餐。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人在三六食府共進晚餐，並在用完餐後走出來幫粉絲簽名，一名粉絲幸運同時拿到兩人的簽名。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人在三六食府共進晚餐，並在用完餐後走出來幫粉絲簽名。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人在三六食府共進晚餐。記者余承翰／攝影
