黃仁勳：AI工廠新產業將到來 台灣擅長製造有大好機會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台一天，他傍晚結束拜訪台積電創辦人張忠謀夫婦的行程受訪表示，未來將會有名為「AI（人工智慧）工廠」的新產業來到台灣，台灣非常擅長製造和生產，即便是AI也需要被「生產」出來，這對台灣來說是一個大好機會。

針對Blackwell晶片量產進度，黃仁勳說，BlackwellUltra GB300已經全面投產，產量正在成功提升。台積電以及輝達所有生態系合作夥伴，像是鴻海、廣達、緯創、緯穎、華碩和技嘉都做得非常好，因此Blackwell Ultra的產量提升得非常成功。

黃仁勳說，他下午受邀造訪台積電對他們的主管演說，談到了輝達和台積電的合作歷程，以及輝達在這幾年如何透過AI革命自我改造，並創造出一個全新的產業。他也談到輝達現在正在進行的工作，以及未來將推出的成果，「那是一場很棒的會議，我很享受。」

黃仁勳結束台積電行程後，返回台北拜訪張忠謀夫婦。黃仁勳說，7月初是張忠謀生日，但他沒辦法及時趕來，這次有機會與張忠謀喝一杯，送了張忠謀一瓶百富30年威士忌，是自己最喜歡的威士忌之一。

媒體詢問農曆年是否會再來台灣，黃仁勳表示，「希望如此」，農曆新年對輝達來說是一個很盛大的慶祝活動，輝達現在有更多員工，台灣辦公室成長很快，將有機會向新員工致意，並慶祝農曆新年，「請鼓勵政府，讓黃仁勳蓋他的辦公室。」

談到AI發展趨勢，黃仁勳指出，台灣的產業因為AI革命而蓬勃發展，所有的公司也都在成長，他們做得非常出色，「台灣需要能源，很多的能源。」

他表示，有一個名為「AI工廠」的新產業將來到台灣，現在有晶片工廠、電腦工廠，未來將會有AI工廠。台灣非常擅長製造和生產，即便是人工智慧也需要被「生產」出來，這對台灣來說是一個大好機會，可以一馬當先並引領下一場革命。

黃仁勳說，很期待台灣能有更多的工廠，輝達已經和鴻海（Foxconn）開始了第一座工廠，希望能建立更多工廠。

談到美中晶片禁令議題，黃仁勳表示，現在正處於一場新工業革命的開端，輝達所做的工作對每家公司、每個產業都有著重大影響。輝達必須與各國政府密切合作，確保他們了解這項技術，並知道如何投資這項技術。

黃仁勳認為，AI將發展得非常快，「美國和中國雙方都必須了解，我們該如何在競爭的同時也能夠合作。」他希望AI能夠安全地發展，並為全人類的福祉而發展。

被問到兒女黃勝斌、黃敏珊都在輝達工作，黃仁勳說，他們也需要像其他員工一樣經過面試，現在都做得非常出色。黃敏珊正在領導下一代的AI、實體AI和Omniverse平台，黃勝斌則從事機器人領域的工作，「他們兩人都做得非常好，我為他們感到非常驕傲。」