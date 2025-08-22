快訊

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回：聽完這些話 你會覺得要買股票

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
黃仁勳今天快閃來台，台積電稍早證實，他今天專程到台積電新竹總部進行專題演講。記者余承翰／攝影
黃仁勳今天快閃來台，台積電稍早證實，他今天專程到台積電新竹總部進行專題演講。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳台積電分享他的經營哲學延伸到三六食府，台積電晚間在三六食府設宴款待這位重量級大客戶，除了董事長魏哲家做東外，台積電兩位資深副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及資深副總暨副共同營運長侯永清、財務長黃仁昭一起在此用餐，基本上與前一次在鄒記食舖宴請黃仁勳的規格相當。

黃仁輝和魏哲家看到在外守候的媒體，兩人特地受訪。黃仁勳說：「台積電跟我們剛開始展開新世代晶片，另外還有一個不只是晶片，是AI工廠叫Rubin，我們有六個新晶片包括中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、NVLink交換器晶片、網通晶片和矽光子晶片等，都在台積電工廠內生產。這個晶片同時完成產品設計定案（tape out），我謝謝台積電主管，接下來幾個月很忙，非常感謝他們為我們努力，blackwell量產很成功且做得很好，現在有新的世代Rubin，相信也會很成功！」

魏哲家隨著笑著回應媒體說：「你聽了他說的這些話 ，你會覺得說要趕快買股票！」

魏哲家接著說，雖然黃仁勳是我們的客戶，但是非常好的客戶，我很高興可以請他到台灣來跟台積電的經營層演講，這是一個非常好的演講，告訴我們應該怎麼樣讓一個公司成功。

三六食府，是承襲昔日來來大飯店中式料理功夫菜色。黃仁勳去年6月4日也造訪這家餐廳。這家是不接受散客的私房餐廳，採全預約制一桌價位從16800元到3萬元不等。當時黃仁勳點了「花雕砂鍋雞湯」。台積電似乎也做了功課，挑選這家高檔且是黃仁勳喜歡的餐廳。

黃仁勳今天快閃來台，台積電稍早證實，他今天專程到台積電新竹總部進行專題演講，主題是分享他的經營哲學，稍後將在台北與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，黃仁勳特地準備全新威士忌酒杯為張忠謀慶生，並規劃在結束一天緊湊行程前，與台積電董事長魏哲家共進晚餐後離台。

台積電對於黃仁勳今日專程由美國飛抵台灣、專程赴台積電專題演講，也表達歡迎之意。並表示「我們很榮幸於今日接待輝達創辦人暨執行長黃仁勳蒞臨，與台積電公司主管分享其經營哲學。」

黃仁勳今天上午搭乘私人飛機抵達台灣，這是他今年度第3次造訪台灣。

黃仁勳稍早也表示，今天從新竹返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著與台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。他也準備全新的威士忌酒杯，要送給張忠謀當作禮物，這是他們多年來碰面維持的傳統。

黃仁勳與張忠謀有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀夫婦一起用餐。黃仁勳去年5月底來台期間，更曾帶著張忠謀、廣達董事長林百里等科技大老一起逛夜市，那也是張忠謀第一次逛台灣夜市。

由於黃仁勳今日將在用餐後搭乘專機離台，看來沒有時間去逛夜市了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

預約制私房餐廳「三六食府」榮獲第四屆500盤「經典老店傳承獎」。本報系資料照片
預約制私房餐廳「三六食府」榮獲第四屆500盤「經典老店傳承獎」。本報系資料照片

