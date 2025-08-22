快訊

劉鏡清：台積電明年1、2月將於日本熊本舉行董事會

中央社／ 台北22日電
圖為台積電熊本一廠。（路透）
圖為台積電熊本一廠。（路透）

全球晶圓代工龍頭台積電海外布局受到矚目，國發會主委劉鏡清身兼台積電法人董事，他接受日媒訪問時透露，台積電明年1至2月左右將於日本熊本舉行董事會，預料討論詳細生產計畫，並強調「日本的優先順位不會下降」。

劉鏡清8月中旬率團訪日，希望在地方創生、產業發展及新創等領域，與日本展開深度交流。

劉鏡清接受日媒訪問時，因其台積電法人董事的身份，被問及台積電海外布局等議題。

媒體關注，美國總統川普希望企業加大赴美投資，是否影響台積電海外投資策略，劉鏡清回答「日本的優先順位不會下降」，雖然台積電因應美國政府的要求加強對美投資，但日本的定位不會改變。

劉鏡清並透露，明年1至2月左右，台積電將在日本熊本舉行董事會，預料將討論詳細的生產計畫。

台積電日本熊本第1座晶圓廠已於2024年底開始量產，第2座晶圓廠動工時間則自2025年第1季往後遞延，熊本2廠進度受到關注。劉鏡清表示，熊本2廠今年內動工的計劃不變。

此外，劉鏡清談到台灣跟日本將在產業與新創交流，會有更進一步的合作。

日本 台積電 晶圓廠

