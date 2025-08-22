台灣大辦硬科技日 聚焦AI落地智慧
台灣大哥大將於9月9日舉辦第3屆年度科技展示會「D.E.E.P. Tech Day2025」（2025 硬科技日），以主題「OP AI落地智慧」，聚焦AI在企業端的應用落地與導入挑戰，總經理林之晨表示，與產業攜手將AI化為可衡量的競爭力與成長動能。
台灣大哥大今天發布新聞稿預告，將於9月9日舉辦第3屆年度科技展示會「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 硬科技日），聚焦AI在企業端的應用落地與導入挑戰，提出多場景、可複製、可量化的解決方案，協助台灣產業將AI從概念快速轉化為營運成果。
台灣大表示，活動將由總經理林之晨、資訊長蔡祈岩、企業服務事業商務長朱曉幸率領台灣大AI研發團隊，攜手策略夥伴群聯電子、精誠資訊、碩網資訊等，從AI地端基礎、AI模型創新到AI落地應用，針對落地難、整合慢、應用碎片化3大痛點解決，展示3大主題共15項跨場域應用。
台灣大哥大總經理林之晨表示，今年主題「OP AI落地智慧」，結合 On-Prem 的地端部署與數據主權，以及Over-Powered支撐跨場域應用的高效能，並以「地」串聯全球視角、在地化創新與地端實作力，與產業攜手將AI化為可衡量的競爭力與成長動能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言