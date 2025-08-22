快訊

黃仁勳赴台積電演講分享經營哲學 為張忠謀慶生並和魏哲家餐敘

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他表示此行目的是來拜會台積電，進行專題演講，並為台積電創辦人張忠謀慶生，預計晚上和台積電董事長魏哲家用完餐後就會離開。記者余承翰／攝影
AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，台積電證實，他除趕往台積電新竹總部進行專題演講，主題是分享他的經營哲學，並稍後將在台北與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，黃仁勳特地準備全新威士忌酒杯為張忠謀慶生，並規劃在結束一天緊湊行程前，與台積電董事長魏哲家共進晚餐後離台。

台積電對於黃仁勳今日專程由美國飛抵台灣，專程赴台積電專題演講，也特地表達歡迎之意。並表示「我們很榮幸於今日接待輝達創辦人暨執行長黃仁勳蒞臨，與台積電公司主管分享其經營哲學。」證實黃仁勳專程抵台到台積電分享其經營哲學。

黃仁勳今天上午搭乘私人飛機抵達台灣，這是他今年度第3次造訪台灣。

雖然張忠謀生日是7月10日，黃仁勳透露，今天從新竹返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著與台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。他也準備全新的威士忌酒杯，要送給張忠謀當作禮物，這是他們多年來碰面維持的傳統。

黃仁勳與張忠謀有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀夫婦一起用餐。黃仁勳去年5月底來台期間，更曾帶著張忠謀、廣達董事長林百里等科技大老一起逛夜市，那次也是張忠謀第一次逛台灣夜市。

輝達與台積電合作緊密，黃仁勳曾說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。輝達有6款全新晶片與台積電合作，包括新款中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、NVLink交換器晶片、網通晶片和矽光子晶片等，都在台積電工廠內生產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台積電 黃仁勳 張忠謀

