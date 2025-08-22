快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

鴻海合作三菱FUSO 研發生產零排放巴士

中央社／ 台北22日電

鴻海今天下午宣布，與日本三菱FUSO卡車．巴士公司（MFTBC）簽署合作備忘錄（MOU），共同投入零排放巴士（ZEV）領域，雙方子公司MFBM與鴻華先進加入合作，加速日本商用車清潔能源交通布局。

鴻海透過新聞稿說明，鴻海與三菱FUSO卡車．巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation），雙方將透過旗下子公司三菱FUSO卡車．巴士製造公司（Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd., MFBM）與鴻華先進一起，在零排放巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域，展開合作，並以鴻華先進研發的全尺寸電動巴士Model T與中型巴士Model U電動車平台為基礎。

鴻海指出，4家公司將以此次MOU為基礎，進一步探討未來的商業模式，目標是強化FUSO品牌，並推動新款「日本製造」巴士研發；MFBM將作為主要營運平台，負責在目標市場中，推動巴士的研發、生產與商業化，並將評估引進「日本製造」的內燃機巴士（ICE）及零排放巴士（ZEV）至相關市場。

鴻海表示，透過此項合作，雙方將提供更多元化產品，因應快速演進的巴士市場需求，同時實現永續的業務成長。

鴻海 日本 三菱

延伸閱讀

傳輝達要求鴻海暫停H20晶片生產作業

堺工廠出售鴻海、夏普雙頭馬車？日經揭軟銀怒「先來後到」

搭公車女舉高手！冷氣出風口吹這物 眾人憂影響他人怒斥

新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

相關新聞

黃仁勳赴台積電演講分享經營哲學 為張忠謀慶生並和魏哲家餐敘

AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，台積電證實，他除趕往台積電新竹總部進行專題演講，主題是分享他...

輝達黃仁勳訪台拜訪台積電 分析師曝不為人知「2個真實目的」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日抵達台北松山機場，快閃訪台行程引發關注，黃仁勳透露，主要是為了拜訪台積電，且在晚上...

美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日快閃來台，在台將只待數小時，上午他抵達台北松山機場，被問到美國政府是否入股台積電一事...

北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。民進...

TESDA執行長陳紀綱赴日演講 促進台日IC設計與驗證領域策略合作

全球IC設計驗證技術領域的年度盛會DVCon Japan 2025日前隆重舉行，台灣新創企業─台灣電子系統設計自動化股份...

輝達黃仁勳快閃訪台 今晚就會走！傳都是為了「他」

輝達執行長黃仁勳突然於22日一早訪台，他在機場外受訪時指出，此行主要為拜訪台積電（2330）而來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。