鴻海合作三菱FUSO 研發生產零排放巴士

鴻海今天下午宣布，與日本三菱FUSO卡車．巴士公司（MFTBC）簽署合作備忘錄（MOU），共同投入零排放巴士（ZEV）領域，雙方子公司MFBM與鴻華先進加入合作，加速日本商用車清潔能源交通布局。

鴻海透過新聞稿說明，鴻海與三菱FUSO卡車．巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation），雙方將透過旗下子公司三菱FUSO卡車．巴士製造公司（Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd., MFBM）與鴻華先進一起，在零排放巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域，展開合作，並以鴻華先進研發的全尺寸電動巴士Model T與中型巴士Model U電動車平台為基礎。

鴻海指出，4家公司將以此次MOU為基礎，進一步探討未來的商業模式，目標是強化FUSO品牌，並推動新款「日本製造」巴士研發；MFBM將作為主要營運平台，負責在目標市場中，推動巴士的研發、生產與商業化，並將評估引進「日本製造」的內燃機巴士（ICE）及零排放巴士（ZEV）至相關市場。

鴻海表示，透過此項合作，雙方將提供更多元化產品，因應快速演進的巴士市場需求，同時實現永續的業務成長。