鴻海合作三菱FUSO 研發生產零排放巴士
鴻海今天下午宣布，與日本三菱FUSO卡車．巴士公司（MFTBC）簽署合作備忘錄（MOU），共同投入零排放巴士（ZEV）領域，雙方子公司MFBM與鴻華先進加入合作，加速日本商用車清潔能源交通布局。
鴻海透過新聞稿說明，鴻海與三菱FUSO卡車．巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation），雙方將透過旗下子公司三菱FUSO卡車．巴士製造公司（Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd., MFBM）與鴻華先進一起，在零排放巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域，展開合作，並以鴻華先進研發的全尺寸電動巴士Model T與中型巴士Model U電動車平台為基礎。
鴻海指出，4家公司將以此次MOU為基礎，進一步探討未來的商業模式，目標是強化FUSO品牌，並推動新款「日本製造」巴士研發；MFBM將作為主要營運平台，負責在目標市場中，推動巴士的研發、生產與商業化，並將評估引進「日本製造」的內燃機巴士（ICE）及零排放巴士（ZEV）至相關市場。
鴻海表示，透過此項合作，雙方將提供更多元化產品，因應快速演進的巴士市場需求，同時實現永續的業務成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言