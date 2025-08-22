臺南南化發生芮氏規模5.4地震 南科：各園區廠商及新建工程皆無影響

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
南科園區。圖／南科管理局提供
22日下午2時06分，臺南市南化區發生芮氏規模5.4地震，最大臺南市楠西4級、太保3級、善化3級、路竹3級、楠梓2級。南科管理局指出，依據地震儀測值，臺南園區3級、高雄園區2級、楠梓園區2級。目前各園區廠商及新建工程皆無影響。

