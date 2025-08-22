微星推出「PRO MP165 E6便攜顯示器」 輕薄好攜帶 行動工作超 Easy
全球電競與商務解決方案領導品牌 MSI 微星（2377），推出全新「PRO MP165 E6 便攜顯示器」。以「行動工作效率」為核心設計理念，「PRO MP165 E6」擁有輕薄機身、簡約質感外觀、內建喇叭與多元連接介面，讓使用者不論在咖啡廳、出差旅行或居家空間，都能享受隨時隨地的高效工作體驗。
輕巧設計，隨行隨用，「PRO MP165 E6」機身重量僅0.78公斤，機身薄度1.385公分，輕鬆放入包袋，完全不增加外出負擔，是真正適合商務人士、自由工作者與行動學習族群的隨身第二螢幕。
搭載 15.6 吋 Full HD 面板，「PRO MP165 E6」呈現細緻畫質與寬廣視角，無論是同時編輯文件、遠距會議多視窗應用，或影音娛樂，都能兼顧清晰度與流暢度，大幅提升多工處理效率。
配備USB Type-C與HDMI連接埠，支援手機、筆電、平板與遊戲主機等多種裝置，提供隨插即用的便利性。透過USB Type-C單線即可同時供電與傳輸影像，告別繁雜線材，讓行動辦公更輕鬆自如。內建喇叭，免額外接音效設備即可享受清晰聲音，不論是線上會議或影音娛樂，都能輕鬆應對。「PRO MP165 E6 便攜隨身螢幕」不僅是您的商務好夥伴，還能輕鬆連接 PlayStation、Switch 等家用遊戲機，隨時隨地盡情暢玩，實現工作與娛樂的完美平衡。
內建多角度支架設計，提供使用者能依需求自由調整螢幕角度，無論直放或橫放都能找到最佳觀看位置。再加上護眼模式與防閃爍技術，長時間工作依然舒適。
