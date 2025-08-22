鴻海與三菱 FUSO 宣布攜手研發生產零排放巴士 再下一城

三菱 FUSO 卡車・巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, MFTBC）與全球最大的科技製造平台服務商──鴻海（2317）科技集團今日宣布，雙方已簽署合作備忘錄（MOU），共同投入在零排放巴士（Zero

Emission Buses, ZEV）領域的戰略合作，加速日本商用車領導品牌與全球電子產業龍頭在清潔能源交通上的布局。

根據合作計畫，雙方將透過旗下子公司，三菱 FUSO 卡車・巴士製造公司（Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd., MFBM ） 與鴻華先進科技 (鴻華先進-創（2258）) ，在 ZEV 巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售領域展開合作，並以鴻華先進所研發的 MODEL T 與 MODEL U 為推進基礎。

四家公司將以本次 MOU 為基礎，進一步探討未來的商業模式，目標是強化 FUSO 品牌並推動新款「日本製造」巴士的研發。透過此項合作，雙方將提供更多元化的產品，滿足快速演進的巴士市場需求，同時實現永續的業務成長。

MFBM 將作為主要營運平台，負責在目標市場中，推動巴士的研發、生產與商業化，並將評估引進「日本製造」的內燃機巴士（ICE）及零排放巴士（ZEV）至相關市場。

在性能與安全性方面具備卓越實績的全尺寸巴士 MODEL T，已於台灣主要城市的公共運輸系統投入商業營運，並獲得大獎肯定。而中型巴士 MODEL U 則在簡潔設計中，展現高度的靈活性與多功能性，因應不同場景的移動需求。

三菱 FUSO 卡車・巴士公司（MFTBC）是一家位於日本川崎市的商用車製造商。其股份中 89.29%由 Daimler Truck AG 持有，10.71%由三菱集團旗下多家公司持有。MFTBC 以 FUSO 品牌提供卡車、巴士及工業用引擎，擁有超過 90 年的悠久歷史，服務範圍涵蓋全球約 170 個市場。

MFTBC 積極研發尖端技術，例如電動化，其 eCanter 是日本首款量產的電動輕型卡車。此外，MFTBC 的重型卡車 Super Great 也是日本首款搭載相當於 SAE Level 2 自動駕駛輔助技術的車型，並已成為日本商用車市場的標竿。