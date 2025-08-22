旋風來台演講 黃仁勳：輝達沒有台積電不會有今天成就
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，他中午從文華東方酒店離開前接受媒體採訪，他表示，很榮幸受邀前往台積電發表演講，可能會談到台積電與輝達一起走過的旅程，「沒有台積電，輝達不會有今天的成就」。
黃仁勳表示，他在演講中也會提及產業多年來的變化，現在正處於AI驅動的產業革命開端。同時他將感謝台積電成功生產Blackwell晶片與新版本的B300晶片，量產速度與執行力都令人難以置信。
黃仁勳表示，輝達有6款全新晶片交由台積電生產，這6款晶片將建構下一代Rubin平台AI超級電腦，輝達已準備好大量生產。
外傳美國政府有意入股台積電，黃仁勳直言，想入股台積電的人都非常聰明，台積電是全世界最好的投資，是一間很棒的公司，在AI時代持續以驚人速度成長，這對台積電而言是前所未有的最大機會，未來一片光明。
外媒報導輝達已要求鴻海等供應商暫停生產專為中國設計的降規版H20晶片，黃仁勳回應，輝達已備妥許多H20晶片，但現在正等待中國客戶的採購訂單，當輝達接到訂單時，就可以生產更多H20晶片。
黃仁勳還透露，今天從新竹返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著與台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。他也準備全新的威士忌酒杯，要送給張忠謀當作禮物，這是他們多年來碰面維持的傳統。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
