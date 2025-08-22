黃仁勳赴台積電演講 將為張忠謀慶生、與魏哲家餐敘
AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天快閃來台，除趕往新竹台積電演講外，也將在台北與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，黃仁勳特地準備全新威士忌酒杯為張忠謀慶生，並規劃在結束一天緊湊行程前，與台積電董事長魏哲家共進晚餐後離台。
黃仁勳今天上午搭乘私人飛機抵達台灣，這是他今年度第3次造訪台灣。黃仁勳一下飛機即趕往台積電新竹總部發表演講，與台積電主管分享他的經營哲學。
雖然張忠謀生日是7月10日，黃仁勳透露，今天從新竹返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著與台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。他也準備全新的威士忌酒杯，要送給張忠謀當作禮物，這是他們多年來碰面維持的傳統。
黃仁勳與張忠謀有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀夫婦一起用餐。黃仁勳去年5月底來台期間，更曾帶著張忠謀、廣達董事長林百里等科技大老一起逛夜市，那次也是張忠謀第一次逛台灣夜市。
輝達與台積電合作緊密，黃仁勳曾說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。輝達有6款全新晶片與台積電合作，包括新款中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、NVLink交換器晶片、網通晶片和矽光子晶片等，都在台積電工廠內生產。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言